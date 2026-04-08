Глава Пентагону міг вводити Трампа в оману про Іран – WP

У Білому домі сумніваються в достовірності оцінок Гегсета щодо операції США в Ірані.

В адміністрації президента США Дональда Трампа зростає занепокоєння через те, що міністр оборони Піт Гегсет надає надто оптимістичні оцінки військової операції в Ірані, які можуть вводити в оману як громадськість, так і самого президента.

Про це повідомляє газета The Washington Post.

Зокрема, операція з порятунку пілотів збитого Іраном винищувача F-15E, яку називають хаотичною, але успішною, стала показовою для критиків заяв Гегсета.

Раніше він неодноразово стверджував про повне домінування США в повітрі - ці твердження викликали сумніви серед американських посадовців.

"Піт не говорить президенту правду. У результаті президент повторює оманливу інформацію", - заявив один із представників адміністрації.

Протягом кількох тижнів глава Пентагону наполягав, що Іран "не має протиповітряної оборони" і не здатен протидіяти американським повітряним операціям. Водночас Дональд Трамп під час пресконференції в понеділок визнав, що американський винищувач F-15 був збитий ракетою з тепловим наведенням.

Речниця Білого дому Анна Келлі заперечила звинувачення у дезінформації, заявивши, що президент володіє повною картиною подій і був готовий до будь-якого розвитку ситуації.

Втім, за словами американських чиновників, занепокоєння викликають не лише заяви про контроль повітряного простору. Суперечки також точаться навколо оцінок ефективності ударів США по ракетній та безпілотній інфраструктурі Ірану.

За даними нещодавньої оцінки американської розвідки, понад половина пускових установок Ірану залишаються неушкодженими, а арсенал країни досі налічує тисячі безпілотників.

31 березня Гегсет заявив, що кількість запусків іранських ракет і дронів знизилася до мінімуму з початку війни, назвавши це доказом ефективності "невпинних" ударів США та Ізраїлю. Однак пізніше представники адміністрації повідомили, що ці дані були некоректними.

