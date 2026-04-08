Глава Пентагону міг вводити Трампа в оману про Іран – WP

08 квітня 2026, 15:06
Глава Пентагону міг вводити Трампа в оману про Іран – WP
джерело Instagram Pete Hegseth
У Білому домі сумніваються в достовірності оцінок Гегсета щодо операції США в Ірані.

В адміністрації президента США Дональда Трампа зростає занепокоєння через те, що міністр оборони Піт Гегсет надає надто оптимістичні оцінки військової операції в Ірані, які можуть вводити в оману як громадськість, так і самого президента.

Про це повідомляє газета The Washington Post.

Зокрема, операція з порятунку пілотів збитого Іраном винищувача F-15E, яку називають хаотичною, але успішною, стала показовою для критиків заяв Гегсета. 

Раніше він неодноразово стверджував про повне домінування США в повітрі - ці твердження викликали сумніви серед американських посадовців.

"Піт не говорить президенту правду. У результаті президент повторює оманливу інформацію", - заявив один із представників адміністрації.

Протягом кількох тижнів глава Пентагону наполягав, що Іран "не має протиповітряної оборони" і не здатен протидіяти американським повітряним операціям. Водночас Дональд Трамп під час пресконференції в понеділок визнав, що американський винищувач F-15 був збитий ракетою з тепловим наведенням.

Речниця Білого дому Анна Келлі заперечила звинувачення у дезінформації, заявивши, що президент володіє повною картиною подій і був готовий до будь-якого розвитку ситуації.

Втім, за словами американських чиновників, занепокоєння викликають не лише заяви про контроль повітряного простору. Суперечки також точаться навколо оцінок ефективності ударів США по ракетній та безпілотній інфраструктурі Ірану.

За даними нещодавньої оцінки американської розвідки, понад половина пускових установок Ірану залишаються неушкодженими, а арсенал країни досі налічує тисячі безпілотників.

31 березня Гегсет заявив, що кількість запусків іранських ракет і дронів знизилася до мінімуму з початку війни, назвавши це доказом ефективності "невпинних" ударів США та Ізраїлю. Однак пізніше представники адміністрації повідомили, що ці дані були некоректними.

Крім того, раніше ФБР попереджало про іранську загрозу в США, Трамп її ігнорував.

 

Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Африканська кампанія
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
