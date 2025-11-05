Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Главу Інгушетії засудили до 8 років тюрми за фінансування війни проти України

05 листопада 2025, 12:53
Главу Інгушетії засудили до 8 років тюрми за фінансування війни проти України
Його заочно засудили до 8 років позбавлення волі.
В Україні суд визнав главу Інгушетії Махмуда-Алі Каліматова винним у фінансуванні війни рф проти України.  
 
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
 
Прокурори довели, що Каліматов систематично спрямовував кошти та ресурси для підтримки російських військ.
 
Зокрема, за його дорученням уряд Інгушетії виплачував одноразові премії громадянам, які підписували контракт зі збройними силами рф — від 100 до 400 тисяч рублів.
 
До того ж за його наказом було організовано постачання 45 тонн вантажу з медикаментами, тактичним спорядженням, одягом, тепловими гарматами та спальниками, а також автомобілів для військовослужбовців рф, які воюють проти України.
 
Так, Каліматова визнали винним за ч. 3 ст. 110-2 ККУ — фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України всупереч Конституції. Його заочно засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 
 
В Офісі генпрокурора додали, що посадовець перебуває під санкціями України, США та Великої Британії.

 

війна в Українііросія окупанти

Останні матеріали

Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Політика
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 16:41
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Технології
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 12:28
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Політика
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 08:09
Кульмінаційні моменти:
Політика
Кульмінаційні моменти: "Ваґнер" і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 16:37
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Політика
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 13:07
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 07:26
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється