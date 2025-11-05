Главу Інгушетії засудили до 8 років тюрми за фінансування війни проти України

В Україні суд визнав главу Інгушетії Махмуда-Алі Каліматова винним у фінансуванні війни рф проти України.

Прокурори довели, що Каліматов систематично спрямовував кошти та ресурси для підтримки російських військ.

Зокрема, за його дорученням уряд Інгушетії виплачував одноразові премії громадянам, які підписували контракт зі збройними силами рф — від 100 до 400 тисяч рублів.

До того ж за його наказом було організовано постачання 45 тонн вантажу з медикаментами, тактичним спорядженням, одягом, тепловими гарматами та спальниками, а також автомобілів для військовослужбовців рф, які воюють проти України.

Так, Каліматова визнали винним за ч. 3 ст. 110-2 ККУ — фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України всупереч Конституції. Його заочно засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Офісі генпрокурора додали, що посадовець перебуває під санкціями України, США та Великої Британії.