Глобальні наслідки пандемії: скорочення витрат та зміна поведінки споживачів
Про це свідчать дані звіту KPMG International "Споживачі і нова реальність", проведеного по всьому світу, передає РБК - Україна.
За даними дослідження, близько 40% респондентів зазнають фінансових труднощів і тому скорочують свої дискреційні витрати. Ще 13% відкладають великі покупки.
Співвідношення ціна/якість є єдиним найбільш важливим фактором при прийнятті рішень (62%).
Іншими ключовими драйверами здійснення покупок є особиста безпека споживача (40%), асортимент товарів і послуг (37%), попередній досвід (35%).
Онлайн-покупки і безконтактні платежі стали нормою для більшості споживачів. За результатами дослідження для майбутніх покупок вони використовуватимуть карти і цифрові гаманці більше, ніж готівку. Також скорочується відвідування магазинів або філій брендів. Якщо раніше покупкам офлайн надавали перевагу близько 40% споживачів, то тепер лише 26%. Кожен п'ятий споживач стверджує, що він купує продукти в інтернет-магазинах (35%).
Дослідження проведено в 12 країнах і регіонах у період з 29 травня по 8 червня 2020 року і охоплювало понад 12 000 осіб. У дослідженні взяли участь споживачі з таких країн і регіонів як Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Гонконг, ПАР, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Іспанія, Великобританія і США.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ,на 08 липня в Україні зафіксовано 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало.
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