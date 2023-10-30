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ПОЛІТИКА

Глобальні ризики: Війни в Україні та Секторі Гази як Перша і Друга світові війни – погляд ексрадниці президента США

30 жовтня 2023, 15:12
Глобальні ризики: Війни в Україні та Секторі Гази як Перша і Друга світові війни – погляд ексрадниці президента США
Джерело: tortoisemedia
Гілл порівняла напад Хамасу на Ізраїль з Перл-Харбором, оскільки ця атака відкрила "новий фронт" у глобальному протистоянні.

Фіона Гілл стривожена. Колишня радниця президента Дональда Трампа з питань росії побоюється, що підтримка України поступово зменшується. І це спонукає путіна спробувати дочекатися, коли Захід здасться.

Про це заявила вона в інтерв’ю для Los Angeles Times.

"путін відчуває, що все складається на його користь", - попереджає вона.

Але Гілл наголошує, що з початком війни між Ізраїлем і Хамас в Секторі Гази світ став ще більш небезпечним. Ці два конфлікти не пов'язані безпосередньо, але кожен з них, ймовірно, вплине на інший.

"Це можуть бути війни, що змінять глобальну систему, щось на кшталт Першої і Другої світових воєн, які спричинили серйозні зміни в міжнародному порядку. У певному сенсі, напад Хамас на Ізраїль був своєрідним моментом Перл-Харбору. Ця атака відкрила другий фронт", - сказала Гілл.

Більшість великих світових держав об’єдналися у дві полярні коаліції: США та їхні союзники з одного боку, росія, Китай та Іран - з іншого. Одна з цих коаліцій підтримує Україну і Ізраїль, інша - ні.

"Ми надали занадто великого значення контрнаступу України. Це буде довга війна. путін думає, що ми здамося, якщо він протримається достатньо довго", - пояснила Гілл.

російський лідер також "явно чекає 2024 року" і перспективи того, що Трамп може повернутися в Білий дім і поховати допомогу Україні, - додала вона. Перше випробування відбудеться вже найближчими тижнями, коли Конгрес розглядатиме запит Байдена на нову допомогу Україні у розмірі 61 мільярд доларів. Востаннє, коли Палата представників розглядала такий запит, 93 республіканці проголосували проти. Серед них був і новообраний спікер Палати Майк Джонсон.

Гілл не сумнівається, що "другий фронт" у Секторі Гази допомагає путіну, оскільки відволікає увагу США і європейських друзів України.

Наступна фігура на глобальній шахівниці - це Китай, який Байден визначив як головного суперника. Його попередник Трамп теж так вважав. Під керівництвом Сі Цзіньпіна Пекін зміцнив свій союз з росією.

"Китай не хоче залишитися сам без жодної іншої великої держави в якості союзника. Сі Цзіньпіну потрібен путін, а путіну потрібен Сі", - каже Гілл, додаючи, що це створює проблеми для США.

На думку колишньої радниці президента США, адміністрація Байдена повинна спробувати пом’якшити відносини з Китаєм за допомогою кроків у стилі Річарда Ніксона. 37-й президент США налагодив відносини з Мао Цзедуном у 1972 році.

"Якщо решта світу буде думати, що кожного разу, коли приходить новий уряд, ми будемо розривати угоди, які щойно уклали, на нас не будуть дивитися як на дуже надійного партнера", - попередила вона.

війна в УкраїніХамас: Ізраїльсвітова війнаСША

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