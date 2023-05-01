Голова МЗС Литви закликав вимагати мирних переговорів у путіна, а не Зеленського
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що миротворцям необхідно висувати вимоги диктатору владіміру путіну, а не президенту Володимиру Зеленському.
Про це він написав у Twitter.
За його словами, після повномасштабного вторгнення росії в Україну не можна просити "обидві сторони", щоб вони "обговорювали мир".
Він зазначив, що необхідно говорити загарбникові піти.
"Ті, хто хоче миру, мають звертатися зі своїми вимогами до путіна, а не до Зеленського", — заявив дипломат.