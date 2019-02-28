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Горів понад місяць: у Чорному морі загасили пожежу на російському танкері

"Горіння було припинене, туди піднялися чотири фахівці, яких доставив судновласник, і перекрили вентиль"
У четвер, 28 лютого, ліквідували пожежу на танкері Candy, який загорівся 21 січня поблизу входу в Керченську протоку в Чорному морі.
Горів понад місяць: у Чорному морі загасили пожежу на російському танкері Фото:TASS

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на заяву Росморречфлота.

"Горіння було припинене, туди піднялися чотири фахівці, яких доставив судновласник, і перекрили вентиль. Отже на Candy горіння припинилося, а на Maestro є ще один осередок", - йдеться в повідомленні.

За оцінками Росморречфлота, припинення горіння на танкері Maestro можливе найближчим часом.

Нагадаємо, що 21 січня два судна під прапором Танзанії загорілися в районі Керченської протоки, на одному з них, за попередніми даними, стався вибух. Загинулищонайменше 11 людей.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МінВОТ) з посиланням на дані Офісу з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомило, що танкери "MAESTRO" і "VENICE" були задіяні в незаконному постачанні газу до Сирії, починаючи з 2016 року.

При пожежі на танкерах в районі Керченської протоки загинули 14 осіб.

 

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28 02 2019 23:46
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