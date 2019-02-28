Горів понад місяць: у Чорному морі загасили пожежу на російському танкері
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на заяву Росморречфлота.
"Горіння було припинене, туди піднялися чотири фахівці, яких доставив судновласник, і перекрили вентиль. Отже на Candy горіння припинилося, а на Maestro є ще один осередок", - йдеться в повідомленні.
За оцінками Росморречфлота, припинення горіння на танкері Maestro можливе найближчим часом.
Нагадаємо, що 21 січня два судна під прапором Танзанії загорілися в районі Керченської протоки, на одному з них, за попередніми даними, стався вибух. Загинулищонайменше 11 людей.
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МінВОТ) з посиланням на дані Офісу з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомило, що танкери "MAESTRO" і "VENICE" були задіяні в незаконному постачанні газу до Сирії, починаючи з 2016 року.
При пожежі на танкерах в районі Керченської протоки загинули 14 осіб.
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