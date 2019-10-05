Гуайдо заявив, що не проти інтервенції США у Венесуелу

На початку травня держсекретар США Майк Помпео заявив про можливість військового втручання у Венесуелу

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо не проти військової інтервенції Сполучених Штатів Америки у країну.

"Якби США запропонували військове втручання, я, мабуть, прийняв би цю пропозицію", - сказав Гуайдо, повідомляє DW.

На початку травня держсекретар США Майк Помпео заявив про можливість військового втручання у Венесуелу. Втім, він додав, що Сполучені Штати вважають за краще, аби передача влади у країні відбулась у мирний спосіб.

Тим часом двоє соратників Гуайдо - парламентарії Річард Бланко та Амеріко Ді Граціа - звернулися до іноземних дипломатичних представництв у пошуку притулку.

За даними журналістів, Бланко перебуває в посольстві Аргентини в Каракасі. Натомість Ді Граціа знайшов прихисток у диппредставництві Італії в Венесуелі. Інформацію про це підтвердило також МЗС Італії.

Раніше Верховний суд Венесуели скасував депутатську недоторканність щодо 10 членів Національної асамблеї Венесуели, серед яких були й ці двоє політиків. Опозиція країни різко розкритикувала це рішення.

Нагадаємо, що у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".