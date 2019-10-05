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Гуайдо заявив, що не проти інтервенції США у Венесуелу

На початку травня держсекретар США Майк Помпео заявив про можливість військового втручання у Венесуелу
Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо не проти військової інтервенції Сполучених Штатів Америки у країну.
Гуайдо заявив, що не проти інтервенції США у Венесуелу Фото: Reuters

"Якби США запропонували військове втручання, я, мабуть, прийняв би цю пропозицію", - сказав Гуайдо, повідомляє DW.

На початку травня держсекретар США Майк Помпео заявив про можливість військового втручання у Венесуелу. Втім, він додав, що Сполучені Штати вважають за краще, аби передача влади у країні відбулась у мирний спосіб.

Тим часом двоє соратників Гуайдо - парламентарії Річард Бланко та Амеріко Ді Граціа - звернулися до іноземних дипломатичних представництв у пошуку притулку.

За даними журналістів, Бланко перебуває в посольстві Аргентини в Каракасі. Натомість Ді Граціа знайшов прихисток у диппредставництві Італії в Венесуелі. Інформацію про це підтвердило також МЗС Італії.

Раніше Верховний суд Венесуели скасував депутатську недоторканність щодо 10 членів Національної асамблеї Венесуели, серед яких були й ці двоє політиків. Опозиція країни різко розкритикувала це рішення.

Нагадаємо, що у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".

Кількість постраждалих під час сутичок між силовиками та протестувальниками у венесуельській столиці Каракасі зросла до 50.

Водночас, Ніколас Мадуро у зверненні до нації заявив, що протести опозиції, які відбулися у країні 30 квітня, зазнали поразки.

У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори президента, де чинний президент Мадуро здобув перемогу, проте парламент визнав переобрання Мадуро на посаду глави держави неконституційним.

23 січня у Каракасі відбувся багатотисячний мітинг проти президента Ніколаса Мадуро. Під час нього голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає Гуайдо новим тимчасовим президентом.

Також про підтримку Гуайдо, окрім США, заявили Франція, Велика Британія, Іспанія, Данія, Австрія, Швеція, Аргентина, Бразилія, Гватемала, Гондурас, Грузія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чилі, Еквадор та Ізраїль. Натомість Мадуро підтримують Куба, Болівія, Туреччина, Росія та Мексика. Україна також оголосила свою позицію щодо політичної кризи у Венесуелі.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Водночас 28 березня визнаний на Заході очільник Венесуели Гуайдо заявив про початок масових акцій протесту для повалення режиму Мадуро.

 

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10 05 2019 19:59
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