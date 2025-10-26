Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ГУР МО уразило три радіолокаційні станції росіян у Криму

26 жовтня 2025, 18:16
ГУР МО уразило три радіолокаційні станції росіян у Криму
Крім того, уражено десантний катер типу "БК-16".
Бійці підрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міноборони України атакували три радіолокаційні станції та десантний катер росіян у тимчасово окупованому Криму.
 
Про це повідомили у ГУР МО.
 
Там розповіли, що українські дрони завдавали ударів по російських об’єктах, ухиляючись при цьому від ракет ворожої протиповітряної оборони.
 
У результаті атаки успішно вдалося уразити:
 
  • РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Триумф";
  • РЛС П-18 "Терек";
  • РЛС 55Ж6У "Небо-У";
  • десантний катер БК-16.

 

розвідкавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Політика
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 12:00
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Політика
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 23:56
Жаба в каструлі. Як змінити хід гібридної війни росії – RUSI
Політика
Жаба в каструлі. Як змінити хід гібридної війни росії – RUSI
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 13:28
Угорська шпигунська мережа у Брюсселі. Чи знала про неї Єврокомісія? – Politico
Політика
Угорська шпигунська мережа у Брюсселі. Чи знала про неї Єврокомісія? – Politico
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 11:16
Чому Трамп скотився до вигрібної ями. Пропагандистська лайно-кампанія президента – Енн Епплбом
Політика
Чому Трамп скотився до вигрібної ями. Пропагандистська лайно-кампанія президента – Енн Епплбом
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 07:59
Тиск на путіна працює. росія знову дає слабину – скасовує переговори у Будапешті – Washington Post та експерти
Політика
Тиск на путіна працює. росія знову дає слабину – скасовує переговори у Будапешті – Washington Post та експерти
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 16:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється