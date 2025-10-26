ГУР МО уразило три радіолокаційні станції росіян у Криму
26 жовтня 2025, 18:16
Крім того, уражено десантний катер типу "БК-16".
Бійці підрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міноборони України атакували три радіолокаційні станції та десантний катер росіян у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомили у ГУР МО.
Там розповіли, що українські дрони завдавали ударів по російських об’єктах, ухиляючись при цьому від ракет ворожої протиповітряної оборони.
У результаті атаки успішно вдалося уразити:
- РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Триумф";
- РЛС П-18 "Терек";
- РЛС 55Ж6У "Небо-У";
- десантний катер БК-16.