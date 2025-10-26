ГУР МО уразило три радіолокаційні станції росіян у Криму

Крім того, уражено десантний катер типу "БК-16".

Бійці підрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міноборони України атакували три радіолокаційні станції та десантний катер росіян у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у ГУР МО.

Там розповіли, що українські дрони завдавали ударів по російських об’єктах, ухиляючись при цьому від ракет ворожої протиповітряної оборони.