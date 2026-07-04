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ГУР знищило МіГ-29 на аеродромі "Бельбек" у Криму

04 липня 2026, 14:41
ГУР знищило МіГ-29 на аеродромі
Фото: wikipedia.org
росіяни зазнали втрат на близько десятків мільйонів доларів.

У ніч на 26 червня на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму бійці Департаменту безпілотних систем ГУР знищили винищувач МіГ-29.

Про це повідомляє пресслужба ГУР. 

Розвідникам вдалося одним ударом спалити аеродромну пускову установку, яка в момент атаки обслуговувала російський бойовий літак. росіяни зазнали втрат на близько десятків мільйонів доларів.

Нагадаємо, 1 липня воїни СБУ завдали ударів по військовому аеродрому "Саки" у Криму та влучили в ангари з винищувачами. У двох з них на момент влучання були розміщені російські винищувачі Су-30 та Су-30СМ вартістю від $30 до $50 млн кожен.

ГУРКримМіГ-29

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