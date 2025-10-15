Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Хамас роззброїться самостійно, або ми роззброїмо його силоміць – Трамп

15 жовтня 2025, 09:35
Хамас роззброїться самостійно, або ми роззброїмо його силоміць – Трамп
У мережі з’явилося відео зі стратою вісьмох чоловіків у Секторі Гази.
Президент США Дональд Трамп наголосив, що палестинське угруповання Хамас повинне роззброїтися. В іншому разі — це буде зроблено у силовий спосіб.
 
Про це він заявив перед журналістами у Білому домі.
 
Він зазначив, що Хамас підтвердили США, що складуть зброю. За його словами, це має відбутися у "розумний проміжок часу".
 
"Вони роззброяться, а якщо вони не роззброяться, ми роззброїмо їх — і це станеться швидко і, можливо, насильницьким шляхом", — наголосив президент США.
 
Заява Трампа пролунала тоді, коли Ізраїль повідомив, що дозволить в’їхати до Сектору Гази лише половині узгодженої кількості вантажівок з гуманітарною допомогою, звинувативши Хамас у тому, що він повільно передає тіла заручників, писав Reuters. Після цього Хамас пообіцяв передати більше тіл.
 
Тим часом у мережі з’явилося відео зі стратою вісьмох чоловіків у Секторі Гази. За даними CNN, у кількох районах палестинського анклаву спалахнули сутички між Хамас та іншими угрупованнями. Одна з них, як припустили журналісти, закінчилася публічною стратою у районі Аль-Сабра на заході міста Газа.
 
Пов’язані з Хамас сили безпеки "Рада" заявили про проведення "точної операції у центрі міста Газа, в результаті якої було нейтралізовано кількох розшукуваних людей та злочинців".
 
CNN зазначив, що відео зі стратою з’явилося після кількох днів повідомлень про зіткнення між Хамас та кланом родини Догмуш, що базується в Аль-Сабрі.
війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

