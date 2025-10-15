Хамас роззброїться самостійно, або ми роззброїмо його силоміць – Трамп
15 жовтня 2025, 09:35
У мережі з’явилося відео зі стратою вісьмох чоловіків у Секторі Гази.
Президент США Дональд Трамп наголосив, що палестинське угруповання Хамас повинне роззброїтися. В іншому разі — це буде зроблено у силовий спосіб.
Про це він заявив перед журналістами у Білому домі.
Він зазначив, що Хамас підтвердили США, що складуть зброю. За його словами, це має відбутися у "розумний проміжок часу".
"Вони роззброяться, а якщо вони не роззброяться, ми роззброїмо їх — і це станеться швидко і, можливо, насильницьким шляхом", — наголосив президент США.
Заява Трампа пролунала тоді, коли Ізраїль повідомив, що дозволить в’їхати до Сектору Гази лише половині узгодженої кількості вантажівок з гуманітарною допомогою, звинувативши Хамас у тому, що він повільно передає тіла заручників, писав Reuters. Після цього Хамас пообіцяв передати більше тіл.
Тим часом у мережі з’явилося відео зі стратою вісьмох чоловіків у Секторі Гази. За даними CNN, у кількох районах палестинського анклаву спалахнули сутички між Хамас та іншими угрупованнями. Одна з них, як припустили журналісти, закінчилася публічною стратою у районі Аль-Сабра на заході міста Газа.
Пов’язані з Хамас сили безпеки "Рада" заявили про проведення "точної операції у центрі міста Газа, в результаті якої було нейтралізовано кількох розшукуваних людей та злочинців".
CNN зазначив, що відео зі стратою з’явилося після кількох днів повідомлень про зіткнення між Хамас та кланом родини Догмуш, що базується в Аль-Сабрі.