Хімзавод у росії опинився під атакою дронів

13 квітня 2026, 18:09
image: afp
Місцеві повідомляють про пожежу на підприємстві.

Вдень 13 квітня дрони атакували промислову зону в місті Череповець Вологодської області рф, де розташований хімічний завод.

Про це повідомив губернатор області Георгій Філімонов. 

За його словами, під час наближення до промислового майданчика російські сили ППО нібито збили 13 безпілотників. На місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Водночас аналітики "КіберБорошна" заявляють про ураження аміачного виробництва підприємства Череповець-Азот. На оприлюднених відео зафіксовано густий чорний дим у районі промислових цехів.

За їхніми даними, мова йде про один із трьох аміачних цехів сумарною потужністю близько 900 тисяч тонн на рік. Також повідомляється про можливе влучання в сховище аміаку, яке після 2022 року було додатково укріплене захисними конструкціями.

OSINT-аналітики зазначають, що уражене виробництво забезпечує близько 6% виробництва аміаку в росії, а весь завод - до 10% загальнонаціонального обсягу.

 

