IKEA забиратиме свої старі меблі й даватиме за них гроші на купівлю нових

Усе — за екологію і проти споживацтва

Шведський виробник меблів IKEA оголосив, що з кінця листопада почне приймати у своїх клієнтів старі меблі свого виробництва й даватиме за них купони на придбання нових меблів у своєму магазині. Так компанія хоче докластися до боротьби із засміченням довкілля.

Схема працюватиме так: спершу IKEA оцінює стан елементу умеблювання, який хоче повернути клієнт, після чого його потрібно доставити в крамницю у відділ повернення товарів у повністю зібраному вигляді — і вже там сторони узгодять остаточну його вартість.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на BBC.

Для меблів, які є «практично новими», компенсують 50% вартості; для меблів у «гарному стані» — 40%, а для «вживаних» — лише 30%. Компенсацію видаватимуть у вигляді ваучерів, якими можна буде розрахуватися в крамницях IKEA.

Повернути можна буде лише меблі, виготовлені IKEA, і передусім ті, де немає оббивки — приміром, книжкові полиці, стільці, столи, табурети тощо. Почнеться прийом уживаних меблів у 27 країнах 27 листопада — на так звану «чорну п’ятницю».

«Роблячи екологічно збалансоване життя простішим і доступнішим, IKEA сподівається, що ця ініціатива допоможе клієнтам протидіяти надмірному споживанню в цю "чорну п’ятницю" і в прийдешні роки», — йдеться в заяві компанії з нагоди оголошення ініціативи.

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