Індія може втратити $20 млрд через санкції США

08 вересня 2025, 15:19
Індія може втратити $20 млрд через санкції США
Фото: з вільного доступу
Також мита можуть уповільнити зростання ВВП країни на 0,5–0,6% вже цього року.

Тарифи у 50% на індійські товари, запроваджені президентом США Дональдом Трампом через закупівлю Індією російської нафти, можуть завдати економіці країни прямих збитків на рівні $20 млрд вже цього року. 

Про це заявив головний економічний радник уряду Індії Ананта Нагесваран в інтерв’ю Bloomberg.

За оцінками уряду, мита можуть знизити зростання ВВП Індії на 0,5–0,6%. За номінальним показником, економіка Індії цього року становитиме близько $3,9 трлн, тож втрати складуть щонайменше $20 млрд.

"Я сподіваюся, що додаткові штрафні мита це тимчасове явище. Але навіть якщо вони зберігатимуться лише у цьому фінансовому році, ефект для економіки буде помітним", - зазначив Нагесваран.

США є найбільшим експортним ринком для Індії, а нові мита в 50% вже стали найвищими в Азії. Вони роблять індійські товари менш конкурентоспроможними порівняно з продукцією з В’єтнаму та Бангладеш. Удар припаде насамперед на трудомісткі сектори, зокрема текстильну та ювелірну промисловість.

Нагесваран також зазначив, що у разі збереження тарифної невизначеності в наступному фінансовому році, негативні наслідки будуть "значними" і створять додаткові ризики для економіки.

Попри загрози, радник підтвердив прогноз зростання ВВП у межах 6,3–6,8% у поточному фінансовому році, що завершиться в березні 2026-го. За підсумками квітня-червня, зростання вже прискорилось до 7,8% — найвищого показника за понад рік.

Інфляція в країні впала до восьмирічного мінімуму, а зниження споживчих і прямих податків, зокрема податку на товари й послуги (GST) для повсякденних товарів, стимулює попит. За розрахунками радника, це додасть до зростання ще 0,2–0,3% ВВП.

Також Індія планує втримати бюджетний дефіцит на рівні 4,4% завдяки рекордним виплатам з боку центробанку та надходженням від продажу держактивів.

 

Індіясанкції

