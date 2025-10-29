Індія та росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків. Компанія Hindustan Aeronautics (HAL) уклала договір з російською United Aircraft щодо виробництва регіональних пасажирських літаків SJ-100.

Компанія Hindustan Aeronautics не уточнила, чи передбачає угода передачу технологій Індії або який обсяг інвестицій. У рамках договору HAL отримує права на виробництво двомоторних вузькофюзеляжних літаків SJ-100 для індійських замовників.

У виданні зауважують, що оголошення про угоду з’явилося напередодні візиту російського диктатора путіна до Індії, у період, коли відносини між країнами перебувають під пильною увагою через тиск з боку Білого дому.