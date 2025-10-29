Індія та росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків
Оголошення про угоду з’явилося напередодні візиту російського диктатора путіна до Індії.
Індія та росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків. Компанія Hindustan Aeronautics (HAL) уклала договір з російською United Aircraft щодо виробництва регіональних пасажирських літаків SJ-100.
Про це пише Bloomberg.
Компанія Hindustan Aeronautics не уточнила, чи передбачає угода передачу технологій Індії або який обсяг інвестицій. У рамках договору HAL отримує права на виробництво двомоторних вузькофюзеляжних літаків SJ-100 для індійських замовників.
У виданні зауважують, що оголошення про угоду з’явилося напередодні візиту російського диктатора путіна до Індії, у період, коли відносини між країнами перебувають під пильною увагою через тиск з боку Білого дому.