Індія та росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків

29 жовтня 2025, 13:53
Індія та росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків
Фото: з вільного доступу
Оголошення про угоду з’явилося напередодні візиту російського диктатора путіна до Індії.
Індія та росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків. Компанія Hindustan Aeronautics (HAL) уклала договір з російською United Aircraft щодо виробництва регіональних пасажирських літаків SJ-100.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Компанія Hindustan Aeronautics не уточнила, чи передбачає угода передачу технологій Індії або який обсяг інвестицій. У рамках договору HAL отримує права на виробництво двомоторних вузькофюзеляжних літаків SJ-100 для індійських замовників.
 
У виданні зауважують, що оголошення про угоду з’явилося напередодні візиту російського диктатора путіна до Індії, у період, коли відносини між країнами перебувають під пильною увагою через тиск з боку Білого дому.

 

