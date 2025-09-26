Індія вперше запустила балістичну ракету з потягу

Індія провела випробувальний запуск балістичної ракети середньої дальності, здатної нести ядерну боєголовку.

Ракета призначена для використання великої мережі залізниць країни, щоб уникнути виявлення противником.

Ракету Agni Prime було запущено з рейкової пускової установки, яку буксирує локомотив Indian Railways.

Міністр оборони країни Раджнатх Сінгх заявив, що ракета розрахована на дальність понад 1900 км і оснащена "різними передовими функціями".

"Вона здатна переміщатися залізничною мережею без будь-яких попередніх умов. Вона дає змогу користувачам зберігати мобільність у будь-якій точці країни і здійснювати запуск у короткі терміни в умовах обмеженої видимості", - сказав він.

Балістичні ракети традиційно запускаються зі стаціонарних ракетних майданчиків. Однак це робить їх уразливими для превентивного ядерного удару.

При цьому залізнична мережа Індії - одна з найбільших і найбільш завантажених у світі, тож тепер ракети можуть бути розгорнуті по всій країні, далеко від стаціонарних шахт або відомих баз. Їх можна ховати в залізничних тунелях, переміщати під прикриттям звичайного руху і запускати з несподіваних місць. За словами урядовців, це значно ускладнює виявлення та націлювання на них ворожими супутниками чи системами спостереження заздалегідь.