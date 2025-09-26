Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Індія вперше запустила балістичну ракету з потягу

26 вересня 2025, 10:31
Індія вперше запустила балістичну ракету з потягу
Фото: з вільного доступу
Ракета Agni Prime здатна нести ядерну боєголовку
Індія провела випробувальний запуск балістичної ракети середньої дальності, здатної нести ядерну боєголовку.
 
Про це пише The Washington Times.
 
Ракета призначена для використання великої мережі залізниць країни, щоб уникнути виявлення противником.
 
Ракету Agni Prime було запущено з рейкової пускової установки, яку буксирує локомотив Indian Railways.
 
Міністр оборони країни Раджнатх Сінгх заявив, що ракета розрахована на дальність понад 1900 км і оснащена "різними передовими функціями".
 
"Вона здатна переміщатися залізничною мережею без будь-яких попередніх умов. Вона дає змогу користувачам зберігати мобільність у будь-якій точці країни і здійснювати запуск у короткі терміни в умовах обмеженої видимості", - сказав він. 
 
Балістичні ракети традиційно запускаються зі стаціонарних ракетних майданчиків. Однак це робить їх уразливими для превентивного ядерного удару.
 
При цьому залізнична мережа Індії - одна з найбільших і найбільш завантажених у світі, тож тепер ракети можуть бути розгорнуті по всій країні, далеко від стаціонарних шахт або відомих баз. Їх можна ховати в залізничних тунелях, переміщати під прикриттям звичайного руху і запускати з несподіваних місць. За словами урядовців, це значно ускладнює виявлення та націлювання на них ворожими супутниками чи системами спостереження заздалегідь.
 
Індіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 23:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється