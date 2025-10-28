Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Індійські НПЗ призупинили закупівлі російської нафти після нових санкцій США

28 жовтня 2025, 13:11
Індійські НПЗ призупинили закупівлі російської нафти після нових санкцій США
Фото: з вільного доступу
Крім того, деякі компанії навіть скасували попередні замовлення.

Індійські нафтопереробні компанії не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту введення нових санкцій США проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та Роснефти". Крім того, деякі компанії навіть скасували попередні замовлення.

Про це повідомляє Reuters.

Видання нагадує, що минулого тижня найбільший в Індії покупець російської нафти – компанія Reliance - повідомив, що дотримуватиметься нових обмежень. За словами одного з джерел видання, спостерігається навіть скасування замовлень на купівлю підсанкційної нафти. 

"Ми ще не розмістили замовлення на нові вантажі і скасували деякі з них, які були заброньовані у трейдерів, пов'язаних із суб'єктами, що потрапили під санкції", - сказало одне з джерел.

Інший співрозмовник журналістів зазначив, що банки не сприятимуть платежам за підсанкційні товари. Ще один представник галузі додав, що його компанія вичікує, чи зможе отримати вантажі від трейдерів, які не потрапили під санкції.

Водночас, за даними Bloomberg, деякі державні НПЗ Індії розглядають можливість продовжувати отримувати деякі вантажі російської нафти зі знижками від невеликих постачальників замість підсанкційних "Роснефти" та "Лукойла".

"Після того, як інші великі виробники - ПАТ "Сургутнафтогаз" і "Газпромнафта" - були внесені до "чорного списку" раніше, переробники намагаються зрозуміти, скільки саме нафти можна купити у непідсанкційних компаній в росії і за якою ціною", - зазначили співрозмовники журналістів.

Джерела видання додають, що виробники оцінюють, скільки нафти "Роснефти" буде постачатися через інші компанії.

СШАІндіянафтаНПЗсанкціі проти росії

Останні матеріали

Захід має об’єднатися проти осі зла. Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Політика
Захід має об’єднатися проти осі зла. Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Політика
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 08:14
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється