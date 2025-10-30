Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іран активізував програму ракет попри санкції ООН

30 жовтня 2025, 09:08
Фото: DW
Країна отримує з Китаю матеріали, які можуть використовуватися для виготовлення ракетного палива.

Іран, попри поновлення у вересні санкцій ООН, активізував свою програму з розробки балістичних ракет. 

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в європейських розвідувальних службах.

За даними джерел, із кінця вересня з Китаю до Ірану надійшло кілька партій перхлорату натрію — ключового компонента для виробництва твердого ракетного палива, яке використовується в іранських балістичних ракетах середньої дальності.

Співрозмовники CNN вважають, що ці поставки можуть бути частиною зусиль Тегерана з відновлення запасів компонентів для балістичної програми, які були виснажені через санкційні обмеження.

Перхлорат натрію не входить до переліку речовин, прямо заборонених санкціями проти Ірану. Це, на думку джерел CNN, дозволяє Китаю формально уникати порушення обмежень, хоча матеріал використовується у військових цілях.

У коментарі телеканалу речник МЗС Китаю заявив, що Пекін «не знайомий із конкретною ситуацією», однак підкреслив, що країна «послідовно здійснює експортний контроль над товарами подвійного призначення відповідно до міжнародних зобов’язань та національного законодавства».

Нагадаємо, що з кінця вересня на Іран повторно поширюються санкції ООН, після того як Рада Безпеки ухвалила рішення не продовжувати їхнє призупинення, встановлене у межах іранської ядерної угоди 2015 року (JCPOA).

 
Іранядерна програма

