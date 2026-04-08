Іран і Оман отримали право стягувати плату за прохід кораблів через Ормузьку протоку

08 квітня 2026, 13:11
Фото: Міноборони РФ
Іран використає зібрані кошти на відновлення.

Іран і Оман зможуть стягувати плату за прохід кораблів через Ормузьку протоку. Такий дозвіл передбачено в рамках двотижневого перемир'я, яке було досягнуто зі США через посередників.

Про це повідомляє Associated Press.

"План двотижневого припинення вогню передбачає дозвіл Ірану та Оману стягувати плату з суден, що прямують через Ормузьку протоку", - сказало виданню регіональне джерело.

За його словами, Іран використає зібрані кошти на відновлення. Але на що витратить гроші Оман, поки неясно.

Зазначимо, що Ормузька протока розташована в територіальних водах Оману та Ірану. Раніше вона вважалася міжнародним водним шляхом і до військової операції США та Ізраїлю ніколи не передбачала плати за прохід.

Нагадаємо, що цієї ночі був останній крайній термін, коли Іран мав відкрити Ормузьку протоку на вимогу президента США Дональда Трампа. В іншому разі він погрожував розбомбити мости й електростанції по всій країні.

У підсумку сторони напередодні закінчення дедлайну активно вели переговори через посередників, і в кінцевому підсумку Трамп погодився на двотижневе перемир'я в обмін на відкриття Ормузької протоки. У МЗС Ірану вже публічно підтвердили, що відкриють протоку.

