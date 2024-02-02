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ПОЛІТИКА

Іран намагається уникнути війни зі США після розпалювання конфліктів на Близькому Сході – NYT

02 лютого 2024, 10:19
Іран намагається уникнути війни зі США після розпалювання конфліктів на Близькому Сході – NYT
Фото: з вільних джерел
Цього тижня Вища рада національної безпеки Ірану провела екстрене засідання, бо "стурбована реакцією США на вбивство бойовиками трьох американських солдатів на базі в Йорданії".

Лідери Ірану відчули, що перетнули межу, коли підтримувані ними бойовики вбили трьох американських солдатів, вдаривши по базі США в Йорданії. Відтак Тегеран надсилає США більше примирливих сигналів, щоб уникнути прямої війни.

Про це пише The New York Times із посиланням на іранських посадовців.

Цього тижня Вища рада національної безпеки Ірану провела екстрене засідання, бо "стурбована реакцією США на вбивство бойовиками трьох американських солдатів на базі в Йорданії".

Президент Ірану, міністр закордонних справ, начальник Збройних сил і два помічники верховного лідера країни також обговорювали, як діяти в разі "відповіді США".

Лідер Ірану Алі Хаменеї наказав уряду уникати прямої війни зі США та віддалити Іран від дій бойовиків, які вбили американців в Йорданії. Водночас Хаменеї закликав готуватися завдати удару у відповідь, якщо США атакують Іран.

Головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції Хоссейн Саламі на конференції в Тегерані заявив, що "цими днями він чує багато непотрібних погроз з боку США і готовий відповідати в разі удару".

Однак Хаменеї заявив близькому оточенню, що він виступає проти війни зі США, бо "збереження влади ісламського режиму є найвищим пріоритетом", а війна відверне увагу світу від гуманітарної катастрофи в Газі.

Війна також може мати катастрофічні внутрішні наслідки для звичайних людей, а Іран вже страждає від міжнародних санкцій, безробіття та корупції.

Також у коментарі The New York Times Гроссі зазначив, що Іран досі додає до своїх поставок збагачений до 60% чистоти уран, який можна швидко збагатити до рівня, необхідного для виробництва ядерної зброї. Однак сплеск, що розпочався відразу після бойових дій Ізраїлю в секторі Гази, зменшився.

"Вони все ще поповнюють запаси, але вже повільніше", — зазначив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії.

Наразі незрозуміло, коли саме почалося сповільнення виробництва урану — імовірно, Іран хвилюється, що його програма зі збагачення ядерного палива може стати головною військовою ціллю.

"Іранська влада, схоже, ретельно вивіряє свою діяльність зі збагачення урану, щоб залишатися трохи нижче порога збройового матеріалу. Зазвичай під цим розуміють уран, збагачений до 90%, але зброю можна створити і на паливі, збагаченому дещо нижче цього рівня", — додали журналісти.

Іран — єдина країна, що збагачує уран до такого високого рівня, заявляючи, що не виробляє ядерної зброї. До того ж країна перешкоджає перевіркам МАГАТЕ.

СШАвійнаІранконфліктЙорданія

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