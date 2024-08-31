Іран спростував причетність генерала КВІР до навчання російських окупантів. Україна оголосила йому про підозру
31 серпня 2024, 20:55
Фото: DW
Тегеран запевняє, що він за мир і проти війни.
В Ірані заперечують, що один з іранських генералів навчав росіян користуватися "Шахедами" на окупованій території України.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані.
Так, він назвав неправдивими і "безпідставними" твердження української влади про те, що бригадний генерал Корпусу вартових ісламської революції у 2022 році відвідував окуповані росією території України і там навчав російських військових. За словами Канаані, ці заяви української сторони переслідують "конкретні політичні мотиви і цілі".
Водночас речник іранського МЗС відзначився цинічним твердженням про те, що Тегеран займає "принципову позицію" і нібито виступає проти війни в Україні, закликає "зупинити конфлікт і розв'язати суперечки між Росією та Україною мирним шляхом".
24 серпня Офіс Генпрокурора України заочно оголосив підозру неназваному генералу Корпусу вартових ісламської революції Ірану.
За даними слідства, у вересні 2022 року фігурант прибув до окупованого Криму на чолі делегації іранських інструкторів, які навчали росіян користуватися дронами "Shahed-136" і "Mohajer-6", а також "брали безпосередню участь" у їхньому запуску по цілях в Україні.
З урахуванням "достатніх доказів" генералу оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: пособництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб, а також у порушенні законів і звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами.