Іран спростував причетність генерала КВІР до навчання російських окупантів. Україна оголосила йому про підозру

Тегеран запевняє, що він за мир і проти війни.

В Ірані заперечують, що один з іранських генералів навчав росіян користуватися "Шахедами" на окупованій території України.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані.

Так, він назвав неправдивими і "безпідставними" твердження української влади про те, що бригадний генерал Корпусу вартових ісламської революції у 2022 році відвідував окуповані росією території України і там навчав російських військових. За словами Канаані, ці заяви української сторони переслідують "конкретні політичні мотиви і цілі".

Водночас речник іранського МЗС відзначився цинічним твердженням про те, що Тегеран займає "принципову позицію" і нібито виступає проти війни в Україні, закликає "зупинити конфлікт і розв'язати суперечки між Росією та Україною мирним шляхом".