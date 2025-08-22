Іран заявляє про нові ракети після 12-денної війни з Ізраїлем

Демонстрація сили Ірану спрямована як на внутрішніх критиків, так і на зовнішніх ворогів.

Іран представив те, що він назвав ракетами нового покоління, оскільки його режим, що перебуває в скрутному становищі, намагається продемонструвати силу після руйнівної війни з Ізраїлем у червні.

Про це інформує The Times.

"Сьогодні ми виготовили й маємо у своєму розпорядженні ракети, які мають набагато більші можливості, ніж попередні ракети. І якщо сіоністський ворог знову почне свою авантюру, ми, безсумнівно, використаємо їх", — заявив міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде.

Тегеран також підкреслив успіх своїх ракетних ударів по Ізраїлю під час 12-денної війни, які вразили як військові об’єкти, так і цивільні будівлі.

Насірзаде додав, що Іран використовував "старі" ракети під час 12-денної війни, а ракети нового покоління будуть більш ефективними. Перший віцепрезидент Мохаммад Реза Ареф заявив, що війна з Ізраїлем може поновитися.

"Ми навіть не перебуваємо в стані перемир'я, ми перебуваємо в стані припинення воєнних дій", — сказав він.

США та Ізраїль можуть не сприймати цю демонстрацію сили серйозно, зважаючи на величезну різницю у військовій потузі. Війна спричинила хвилю внутрішньої критики в самому Ірані проти режиму та його ядерної програми, яка накликала на країну руйнівні санкції, йдеться в газеті.