Іран звинуватив МАГАТЕ у бездіяльності після атак на ядерні об'єкти

Іран попереджає про небезпеку.

Керівник Ірану з питань атомної енергії Мохаммад Есламі заявив 6 квітня у листі, адресованому директору Міжнародного агентства з атомної енергії, що бездіяльність органу ООН з ядерного нагляду "заохочує агресію" проти ядерних об’єктів, таких як електростанція в Бушері.

Есламі сказав, що єдина діюча атомна електростанція Ірану наразі була мішенню чотири рази, а в результаті останнього нападу поблизу неї 4 квітня один співробітник служби безпеки загинув, а інші отримали поранення.

Про це пише Reuters.

Він також попередив, що такі атаки можуть призвести до викиду радіоактивних матеріалів з працюючого реактора та мати "непоправні наслідки" для людей, довкілля та сусідніх країн.

Есламі назвав ці атаки явним порушенням міжнародного права та розкритикував те, що він назвав "відсутністю рішучих дій" з боку агентства, заявивши, що одних лише висловлювань занепокоєння недостатньо та що вони призведуть до подальших атак.

Нагадаємо, Іран повідомив, що США та Ізраїль завдали удару по його заводу зі збагачення урану в Натанзі.

28 лютого США та Ізраїль розпочали спільні удари по Ірану — Ізраїль назвав операцію "Рев Лева", США — "Епічна лють". Увечері того ж дня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї.