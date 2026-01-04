Іспанія пропонує посередництво на тлі кризи у Венесуелі
04 січня 2026, 11:11
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, коментуючи спецоперацію США у Венесуелі, закликав поважати Статут ООН.
Про це політик написав у соцмережі Х.
Санчес зазначив, що Іспанія не визнала режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
"Але вона також не визнає втручання, яке порушує міжнародне право і штовхає регіон до невизначеності та войовничості", – додав глава іспанського уряду.
Мадрид "закликає всіх учасників думати про цивільне населення, дотримуватися Статуту Організації Об'єднаних Націй та сприяти справедливому перехідному періоду на основі діалогу", підкреслив Санчес.
Мирний перехідний процес у Венесуелі підтримує також Канада, зазначив у Х її прем'єр Марк Карні.
"Канада не визнає нелегітимний режим Мадуро з моменту, коли він вкрав вибори 2018 року. Тому канадський уряд вітає можливість свободи, демократії, миру й процвітання для венесуельського народу", – написав Карні.
Канада "закликає усі сторони поважати міжнародне право", зазначив він.