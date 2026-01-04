Іспанія пропонує посередництво на тлі кризи у Венесуелі

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, коментуючи спецоперацію США у Венесуелі, закликав поважати Статут ООН.

Санчес зазначив, що Іспанія не визнала режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Але вона також не визнає втручання, яке порушує міжнародне право і штовхає регіон до невизначеності та войовничості", – додав глава іспанського уряду.

Мадрид "закликає всіх учасників думати про цивільне населення, дотримуватися Статуту Організації Об'єднаних Націй та сприяти справедливому перехідному періоду на основі діалогу", підкреслив Санчес.