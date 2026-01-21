Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Іспанські машиністи оголосили страйк після жахливої залізничної аварії

21 січня 2026, 20:44
Фото: з вільного доступу
Після залізничної аварії в Адамусі (Кордова) та в Геліді (Барселона), спілка Semaf оголосила, що вимагатиме кримінальної відповідальності від осіб, відповідальних за безпеку на залізничній інфраструктурі.

Іспанська профспілка машиністів потягів Semaf оголосила страйк, вимагаючи гарантування безпеки та надійності мережі після нещодавньої аварії в місті Адамус, яка спричинила загибель 43 людей.

Про це повідомляє EFE.

Після залізничної аварії в Адамусі (Кордова) та в Геліді (Барселона), спілка Semaf оголосила, що вимагатиме кримінальної відповідальності від осіб, відповідальних за безпеку на залізничній інфраструктурі. Залізничники заявляють, що рух у Каталонії не буде відновлено без достатніх гарантій безпечної експлуатації.

"Усі члени Semaf спустошені та вважають цю ситуацію постійного погіршення стану залізниці неприйнятною", – наголосили залізничники у своїй заяві.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте у середу повідомив, що його відомство проведе переговори з профспілками, щоб спробувати досягти угоди, яка дозволить уникнути страйку.

В інтерв'ю на TVE 1 Пуенте заявив, що співчуває залізничникам і розуміє їхнє "занепокоєння" після загибелі машиністів поїздів у нещодавніх залізничних аваріях.

"Ми поговоримо, щоб спробувати досягти угоди, яка не передбачатиме страйку. Звичайно, вони мають на це право, але я не думаю, що це щось дасть", – заявив міністр.

Аварія сталася у неділю у провінції Кордова, поблизу міста Адамус. Швидкісний потяг компанії Iryo, що прямував із Малаги до Мадриду, зійшов з рейок та нахилився, через що приблизно за 20 секунд у нього врізався зустрічний поїзд Alvia, який рухався у напрямку Уельви.

Ця аварія стала найсмертельнішою залізничною катастрофою в Іспанії з 2013 року, коли поблизу Сантьяго-де-Компостела загинули 80 людей. Колію на ділянці аварії було повністю оновлено у травні минулого року на суму €700 млн.

