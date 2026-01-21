Іспанські машиністи оголосили страйк після жахливої залізничної аварії
Іспанська профспілка машиністів потягів Semaf оголосила страйк, вимагаючи гарантування безпеки та надійності мережі після нещодавньої аварії в місті Адамус, яка спричинила загибель 43 людей.
Про це повідомляє EFE.
Після залізничної аварії в Адамусі (Кордова) та в Геліді (Барселона), спілка Semaf оголосила, що вимагатиме кримінальної відповідальності від осіб, відповідальних за безпеку на залізничній інфраструктурі. Залізничники заявляють, що рух у Каталонії не буде відновлено без достатніх гарантій безпечної експлуатації.
"Усі члени Semaf спустошені та вважають цю ситуацію постійного погіршення стану залізниці неприйнятною", – наголосили залізничники у своїй заяві.
Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте у середу повідомив, що його відомство проведе переговори з профспілками, щоб спробувати досягти угоди, яка дозволить уникнути страйку.
В інтерв'ю на TVE 1 Пуенте заявив, що співчуває залізничникам і розуміє їхнє "занепокоєння" після загибелі машиністів поїздів у нещодавніх залізничних аваріях.
"Ми поговоримо, щоб спробувати досягти угоди, яка не передбачатиме страйку. Звичайно, вони мають на це право, але я не думаю, що це щось дасть", – заявив міністр.
Аварія сталася у неділю у провінції Кордова, поблизу міста Адамус. Швидкісний потяг компанії Iryo, що прямував із Малаги до Мадриду, зійшов з рейок та нахилився, через що приблизно за 20 секунд у нього врізався зустрічний поїзд Alvia, який рухався у напрямку Уельви.
Ця аварія стала найсмертельнішою залізничною катастрофою в Іспанії з 2013 року, коли поблизу Сантьяго-де-Компостела загинули 80 людей. Колію на ділянці аварії було повністю оновлено у травні минулого року на суму €700 млн.