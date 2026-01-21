Україна важливіша за Гренландію — генсек НАТО

Генеральний секретар висловився щодо війни в Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив 21 січня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що війна в Україні залишається основним питанням для НАТО.

"Ризик тут полягає в тому, що ви, звичайно, зосереджуєтеся на Гренландії, тому що ми маємо переконатися, що це питання буде вирішено в дружній манері. Але головна проблема — це не Гренландія. Зараз головна проблема — це Україна", — заявив генеральний секретар.

Водночас він додав, що трохи стурбований тим, що лідери можуть "упустити шанс, зосередившись на інших питаннях".

"І так, це правда, що в грудні росіяни втратили 1000 людей на день — не важко поранених, а мертвих. Це понад 30 тисяч за грудень. У 1980-х роках в Афганістані радянські війська втратили 20 тисяч за 10 років. Зараз вони втрачають 30 тисяч на місяць. Але вони все одно продовжують атаку, вони все одно посилюють атаку. Це означає, що якщо ми думаємо, що завдяки 90 млрд євро, які Європейська комісія змогла зібрати... або тому, що мирний процес рухається в правильному напрямку, ми можемо забути про захист України — не робіть цього. Вони потребують нашої підтримки зараз, завтра і післязавтра", — додав Рютте.