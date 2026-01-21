Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна важливіша за Гренландію — генсек НАТО

21 січня 2026, 18:21
Україна важливіша за Гренландію — генсек НАТО
Генеральний секретар висловився щодо війни в Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив 21 січня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що війна в Україні залишається основним питанням для НАТО.

"Ризик тут полягає в тому, що ви, звичайно, зосереджуєтеся на Гренландії, тому що ми маємо переконатися, що це питання буде вирішено в дружній манері. Але головна проблема — це не Гренландія. Зараз головна проблема — це Україна", — заявив генеральний секретар.

Водночас він додав, що трохи стурбований тим, що лідери можуть "упустити шанс, зосередившись на інших питаннях".

"І так, це правда, що в грудні росіяни втратили 1000 людей на день — не важко поранених, а мертвих. Це понад 30 тисяч за грудень. У 1980-х роках в Афганістані радянські війська втратили 20 тисяч за 10 років. Зараз вони втрачають 30 тисяч на місяць. Але вони все одно продовжують атаку, вони все одно посилюють атаку. Це означає, що якщо ми думаємо, що завдяки 90 млрд євро, які Європейська комісія змогла зібрати... або тому, що мирний процес рухається в правильному напрямку, ми можемо забути про захист України — не робіть цього. Вони потребують нашої підтримки зараз, завтра і післязавтра", — додав Рютте.

НАТОГренландіяМарк Рюттевійна в Україні

Останні матеріали

Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється