Трамп висміяв окуляри Макрона в Давосі

Після появи Макрона у сонцезахисних окулярах в інтернеті поширилися меми.

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент США Дональд Трамп висміяв президента Франції Еммануеля Макрона через авіаторські сонцезахисні окуляри, які той носив під час своєї промови напередодні.

"Я спостерігав за ним учора, в цих гарних сонцезахисних окулярах. Що, чорт забирай, сталося?" — сказав Трамп, звертаючись до світової еліти.

Про це повідомляє Reuters.

Після промови Макрона в інтернеті поширилися меми: одні хвалили його за образ "Найкращого стрілка", коли він критикував Трампа за Гренландію, інші — критикували.

Сам Макрон жодним чином не пояснив публічно, чому з’явився в окулярах, проте Офіс президента Франції заявив, що це було зроблено для захисту очей через лопнуту кровоносну судину. За даними французьких ЗМІ, у президента сталося субкон’юнктивальне крововилив — дрібна судина лопнула, що може траплятися від перенапруги або підвищеного тиску. Цей стан не супроводжується болем, не впливає на зір і проходить протягом двох тижнів.

"Макрон обрав такий вигляд з естетичних міркувань, адже він публічна особа. Щоб його не фотографували в такому стані, він і надів окуляри. Вони захищають образ, а не саме око", — пояснив лікар і медіакоментатор Джиммі Мохамед в ефірі французького радіо RTL.

Минулого тижня Макрон з’явився з почервонілим оком на заході на військовій базі на півдні Франції та пожартував, назвавши його "l'œil du tigre" — "око тигра", натякаючи на хіт американського рок-гурту Survivor з фільму "Роккі III" про рішучість.

Нагадаємо, під час промови в Давосі Макрон назвав "фундаментально неприйнятною" погрозу США запровадити нові тарифи на французьке вино та шампанське, щоб змусити Європу дозволити купівлю Гренландії. Президент Франції пообіцяв протистояти "хуліганам" та залишатися послідовним у своїй політиці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп "злив" скриншоти свого листування з французьким колегою Еммануелем Макроном, в якому останній запропонував організувати зустріч G7 та росії у Парижі після економічного форуму в Давосі, участь в якій також повинні взяти Україні, Сирія та Данія.