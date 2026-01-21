Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп висміяв окуляри Макрона в Давосі

21 січня 2026, 20:13
Трамп висміяв окуляри Макрона в Давосі
Фото: з вільного доступу
Після появи Макрона у сонцезахисних окулярах в інтернеті поширилися меми.

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент США Дональд Трамп висміяв президента Франції Еммануеля Макрона через авіаторські сонцезахисні окуляри, які той носив під час своєї промови напередодні.

"Я спостерігав за ним учора, в цих гарних сонцезахисних окулярах. Що, чорт забирай, сталося?" — сказав Трамп, звертаючись до світової еліти.

Про це повідомляє Reuters.

Після промови Макрона в інтернеті поширилися меми: одні хвалили його за образ "Найкращого стрілка", коли він критикував Трампа за Гренландію, інші — критикували.

Сам Макрон жодним чином не пояснив публічно, чому з’явився в окулярах, проте Офіс президента Франції заявив, що це було зроблено для захисту очей через лопнуту кровоносну судину. За даними французьких ЗМІ, у президента сталося субкон’юнктивальне крововилив — дрібна судина лопнула, що може траплятися від перенапруги або підвищеного тиску. Цей стан не супроводжується болем, не впливає на зір і проходить протягом двох тижнів.

"Макрон обрав такий вигляд з естетичних міркувань, адже він публічна особа. Щоб його не фотографували в такому стані, він і надів окуляри. Вони захищають образ, а не саме око", — пояснив лікар і медіакоментатор Джиммі Мохамед в ефірі французького радіо RTL.

Минулого тижня Макрон з’явився з почервонілим оком на заході на військовій базі на півдні Франції та пожартував, назвавши його "l'œil du tigre" — "око тигра", натякаючи на хіт американського рок-гурту Survivor з фільму "Роккі III" про рішучість.

Нагадаємо, під час промови в Давосі Макрон назвав "фундаментально неприйнятною" погрозу США запровадити нові тарифи на французьке вино та шампанське, щоб змусити Європу дозволити купівлю Гренландії. Президент Франції пообіцяв протистояти "хуліганам" та залишатися послідовним у своїй політиці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп "злив" скриншоти свого листування з французьким колегою Еммануелем Макроном, в якому останній запропонував організувати зустріч G7 та росії у Парижі після економічного форуму в Давосі, участь в якій також повинні взяти Україні, Сирія та Данія.

Дональд ТрампДавосЕмануель Макрон

Останні матеріали

Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється