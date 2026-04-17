ISW: росія посилила тактику виснаження ППО під час нової хвилі атак

17 квітня 2026, 09:36
росія, як правило, запускає ці більш масштабні серії ударів у ключові моменти мирних переговорів з Україною.

росія здійснила масштабну атаку безпілотниками та ракетами по Україні протягом дня 15 квітня та в ніч на 16 квітня, використовуючи понад 700 повітряних цілей.

При цьому, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, російські окупанти змогли накопичити таку кількість зброї, скориставшись "великоднім перемир'ям" 11-12 квітня.

"російські військові, ймовірно, накопичили безпілотники та ракети для проведення великої серії ударів по Україні в обраний ними момент, і припинення вогню на Великдень непропорційно пішло на користь росії, оскільки російська тактика ударів базується на придушенні та виснаженні української ППО", – зазначають аналітики.

росія, як правило, запускає ці більш масштабні серії ударів у ключові моменти мирних переговорів з Україною, зокрема безпосередньо до або після двосторонніх чи тристоронніх переговорів, включаючи переговори зі Сполученими Штатами.

Аналітики відзначають, що російські війська застосували нову тактику нанесення ударів, що дозволяє загрожувати більшій кількості районів України протягом більш тривалих періодів часу та непропорційно зачіпати цивільні райони. Вперше рф застосувала цей підхід під час найбільшої на даний момент серії російських ударів у війні 23-24 березня.

Представник ВПС України полковник Юрій Ігнат зазначив, що російські війська розрахували хвилі ударів таким чином, що перша хвиля безпілотників, завдана вночі, діяла як "бойова розвідка" перед двома основними хвилями ударів. При цьому російські війська використовували крилаті ракети в першій хвилі та балістичні ракети у другій.

"росіяни, найімовірніше, мали намір виснажити українську ППО за допомогою безпілотників великої дальності та крилатих ракет, щодо яких українські війська мають високу ефективність перехоплення, перед ударами балістичними ракетами, які українським військам важко перехопити. Україна покладається на надані США системи ППО Patriot і перехоплювачі для перехоплення російських балістичних ракет, і росія, ймовірно, прагне скористатися глобальним дефіцитом перехоплювачів Patriot і поточною війною на Близькому Сході, щоб ескалувати свою ударну кампанію проти України", – підкреслюють аналітики.

Останні матеріали

Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Технології
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 15:07
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Політика
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 11:03
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Політика
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 08:37
