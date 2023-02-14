Ізраїль вперше розпочав експорт сирої нафти

Це знаковий момент для країни, яка колись була вразливою до нестачі внутрішніх енергоносіїв.

Перші в історії Ізраїлю експортні поставки нафти розпочались з розробленого компанією Energean родовища Каріш у східному Середземномор'ї.

Про це пише Financial Times.

"Першу партію нафти за кордон було завантажено в понеділок з плавучої установки для зберігання та розвантаження нафти Energean Power, гігантського судна, яке використовується для розробки газового родовища Каріш. Плавуча установка Energean є частиною проєкту, який був політично суперечливим через її розташування на колись спірному морському кордоні між ізраїльськими та ліванськими водами", - йдеться у статті.

Але після років непрямих переговорів у жовтні за підтримки США було досягнуто домовленості про демаркацію морського кордону між газовим родовищем Каріш і газовим родовищем Кана на ліванській стороні.

Компанія Energean розпочала видобуток на Каріші наприкінці минулого року, а французька TotalEnergies має розпочати буріння на газовому родовищі Кана у 2023 році.

Однак завантаження нафти в понеділок все ще вважалося досить чутливим, щоб вжити додаткових заходів безпеки.

Компанія Energean, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі, швидко зростала з моменту її заснування грецьким банкіром Матіосом Рігасом у 2007 році. З 2019 року акції компанії зросли приблизно вдвічі, а її ринкова капіталізація становить 2,2 млрд фунтів стерлінгів.

Рігас сказав, що радий допомогти Ізраїлю приєднатися до "клубу міжнародних експортерів нафти", і назвав це "важливою віхою" для компанії.

Відсутність власного видобутку газу і нафти була слабким місцем Ізраїлю протягом більшої частини його історії після здобуття незалежності в 1948 році, коли багато найбільших світових виробників нафти на Близькому Сході відмовлялися постачати її в країну.

Але за останнє десятиліття численні відкриття у водах східного Середземномор'я допомогли зменшити залежність Ізраїлю від імпорту викопного палива.

Найбільше газове родовище Ізраїлю "Левіафан", яке було запущене в експлуатацію в 2019 році, також видобуває певну кількість супутньої нафти, яка відправляється на вітчизняні нафтопереробні заводи.

Очікується, що видобуток нафти і газу компанією Energean, яка працює в Ізраїлі, Єгипті, Італії та Хорватії, зросте з нарощуванням видобутку на родовищі Каріш з приблизно 41 000 барелів на день до 150 000 барелів на день до кінця року і до 200 000 барелів на день у 2024 році.

Ізраїль все ще значною мірою залежить від імпортної нафти для свого нафтопереробного сектору, який виробляє 300 000 барелів нафти на добу, а внутрішній попит становить близько 250 000 барелів на добу.

Як раніше писав iPress, росія здійснила найбільше буріння нафти за десятиліття, навіть незважаючи на санкції.