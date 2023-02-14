Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Ізраїль вперше розпочав експорт сирої нафти

14 лютого 2023, 18:09
Ізраїль вперше розпочав експорт сирої нафти
Фото: з вільного доступу
Це знаковий момент для країни, яка колись була вразливою до нестачі внутрішніх енергоносіїв.

Перші в історії Ізраїлю експортні поставки нафти розпочались з розробленого компанією Energean родовища Каріш у східному Середземномор'ї.

Про це пише Financial Times.

"Першу партію нафти за кордон було завантажено в понеділок з плавучої установки для зберігання та розвантаження нафти Energean Power, гігантського судна, яке використовується для розробки газового родовища Каріш. Плавуча установка Energean є частиною проєкту, який був політично суперечливим через її розташування на колись спірному морському кордоні між ізраїльськими та ліванськими водами", - йдеться у статті.

Але після років непрямих переговорів у жовтні за підтримки США було досягнуто домовленості про демаркацію морського кордону між газовим родовищем Каріш і газовим родовищем Кана на ліванській стороні.

Компанія Energean розпочала видобуток на Каріші наприкінці минулого року, а французька TotalEnergies має розпочати буріння на газовому родовищі Кана у 2023 році.

Однак завантаження нафти в понеділок все ще вважалося досить чутливим, щоб вжити додаткових заходів безпеки.

Компанія Energean, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі, швидко зростала з моменту її заснування грецьким банкіром Матіосом Рігасом у 2007 році. З 2019 року акції компанії зросли приблизно вдвічі, а її ринкова капіталізація становить 2,2 млрд фунтів стерлінгів.

Рігас сказав, що радий допомогти Ізраїлю приєднатися до "клубу міжнародних експортерів нафти", і назвав це "важливою віхою" для компанії.

Відсутність власного видобутку газу і нафти була слабким місцем Ізраїлю протягом більшої частини його історії після здобуття незалежності в 1948 році, коли багато найбільших світових виробників нафти на Близькому Сході відмовлялися постачати її в країну.

Але за останнє десятиліття численні відкриття у водах східного Середземномор'я допомогли зменшити залежність Ізраїлю від імпорту викопного палива.

Найбільше газове родовище Ізраїлю "Левіафан", яке було запущене в експлуатацію в 2019 році, також видобуває певну кількість супутньої нафти, яка відправляється на вітчизняні нафтопереробні заводи.

Очікується, що видобуток нафти і газу компанією Energean, яка працює в Ізраїлі, Єгипті, Італії та Хорватії, зросте з нарощуванням видобутку на родовищі Каріш з приблизно 41 000 барелів на день до 150 000 барелів на день до кінця року і до 200 000 барелів на день у 2024 році.

Ізраїль все ще значною мірою залежить від імпортної нафти для свого нафтопереробного сектору, який виробляє 300 000 барелів нафти на добу, а внутрішній попит становить близько 250 000 барелів на добу.

Як раніше писав iPress, росія здійснила найбільше буріння нафти за десятиліття, навіть незважаючи на санкції.

Ізраїльнафтаекспорт

Останні матеріали

Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Політика
Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 17:42
Україні потрібні винищувачі. Інакше США знов повторить власну помилку у В'єтнамі – полковник авіації Джеффрі Фішер
Політика
Україні потрібні винищувачі. Інакше США знов повторить власну помилку у В'єтнамі – полковник авіації Джеффрі Фішер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 14:56
Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Політика
Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 11:36
Політика
"Газпром" створює "приватну армію". Кому може загрожувати вторгнення – TIME
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 09:24
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Політика
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 15:37
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Політика
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Дмитро Редько – 13 лютого 2023, 13:08
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 11:17
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Політика
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 09:12
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється