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ПОЛІТИКА

Ізраїль заявив, що переговори з Хамас у Катарі зайшли "у глухий кут"

02 грудня 2023, 17:30
Ізраїль заявив, що переговори з Хамас у Катарі зайшли
Фото: з вільного доступу
У заяві також додали, що Хамас не виконав своїх зобовʼязань за угодою, яка включала звільнення всіх жінок і дітей зі списку, наданого Ізраїлем і підтвердженого бойовиками.

Зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад повідомила, що переговорну групу в Катарі відправили додому, оскільки переговори про продовження перемирʼя зайшли "у глухий кут".

Про це пише The Times of Israel.

"Через глухий кут у переговорах і за вказівками прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу голова Моссаду Девід Барнеа наказав переговорній групі в Досі повернутися додому", — таким був коментар з офісу Нетаньягу від імені Моссаду.

У заяві також додали, що Хамас не виконав своїх зобовʼязань за угодою, яка включала звільнення всіх жінок і дітей зі списку, наданого Ізраїлем і підтвердженого бойовиками.

Водночас очільник Моссаду Девід Барнеа подякував голові ЦРУ, міністру розвідки Єгипту, премʼєр-міністру Катару за їхнє партнерство і посередницькі зусилля.

Напередодні Ізраїль заявляв, що 137 заручників досі утримують у секторі Гази. Водночас 110 людей вже повернулися з полону.

24 листопада розпочалося перемирʼя між Ізраїлем і Хамас. Угода передбачала звільнення бойовиками протягом чотирьох днів 50 ізраїльських жінок і дітей. В обмін на кожного ізраїльського заручника звільняли трьох засуджених за терористичні злочини палестинських вʼязнів, загалом — 150 людей.

Хамас: Ізраїль

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