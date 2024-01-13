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ПОЛІТИКА

Ізраїль заявив, що планує військову операцію для взяття під контроль кордону між Газою та Єгиптом

13 січня 2024, 18:34
Ізраїль заявив, що планує військову операцію для взяття під контроль кордону між Газою та Єгиптом
Фото: з вільного доступу
Ізраїльські лідери ще не дали добро на проведення операції, а терміни її проведення залежатимуть від перемовин з єгипетським урядом, який працює над укладенням нової угоди про заручників між Ізраїлем і Хамасом.

Ізраїльська влада повідомила Єгипту, що планує розпочати військову операцію зі встановлення контролю над кордоном між Сектором Газа і Єгиптом.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що під час операції Ізраїль візьме під контроль прикордонний пункт "Рафах" і розмістить війська вздовж так званого Філадельфійського коридору, що розділяє Єгипет і Газу, а ізраїльські війська діятимуть на території Сектора Газа.

Ізраїльські лідери ще не дали добро на проведення операції, а терміни її проведення залежатимуть від перемовин з єгипетським урядом, який працює над укладенням нової угоди про заручників між Ізраїлем і Хамасом.

Ізраїльські офіційні особи намагалися розвіяти побоювання єгиптян, що операція може призвести до випадкової шкоди в Єгипті і що вона може порушити обмеження на розміщення військ у цьому районі, передбачені мирним договором 1979 року між країнами.

Водночас наголошується, що Єгипет відхилив пропозицію Ізраїлю про спільне патрулювання ізраїльськими військами єгипетського боку кордону, заявивши, що він працює над встановленням бар'єрів і посиленням спостереження в цьому районі.

Бойовики Хамасу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

ЄгипетХамас: ІзраїльГаза.

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