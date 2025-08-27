Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років: подробиці
27 серпня 2025, 15:55
Фото: dpsu.gov.ua
Перетинати кордон зможуть чоловіки 18-22 років включно
Кабінет міністрів оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Перетинати кордон зможуть чоловіки 18-22 років включно.
Про це йдеться у тексті постанови.
"У разі введення на території України воєнного стану обмеження щодо перетину державного кордону не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років (включно), крім випадків, визначених пунктом 2 цих Правил", — йдеться у тексті документа.
Після того, як уряд оновив порядок перетину державного кордону для чоловіеів у віці від 18 до 22 років включно і громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану, для перетину кордону їм необхідно мати:
- Паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон
- Військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється за вимогою представника Державної прикордонної служби.
При цьому є виняток: норма не поширюється на громадян, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.