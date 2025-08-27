Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років: подробиці

Перетинати кордон зможуть чоловіки 18-22 років включно

Кабінет міністрів оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Перетинати кордон зможуть чоловіки 18-22 років включно.

Про це йдеться у тексті постанови.

"У разі введення на території України воєнного стану обмеження щодо перетину державного кордону не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років (включно), крім випадків, визначених пунктом 2 цих Правил", — йдеться у тексті документа.