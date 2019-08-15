Кадрові рішення Зеленського не є перепоною для його зустрічі з Трампом, питання лише у графіках

"Жодних перепон, крім питання графіку. Обидва президенти явно зацікавлені у зустрічі, але обидва - зайняті люди, знайти час було непросто"

Жодне з кадрових рішень президента Володимира Зеленського не є перепоною для його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом, питання лише в узгодженні графіків.

"Це станеться вже скоро. У Варшаві чи то у Нью-Йорку буде коротка зустріч. Це буде можливість для президентів сказати "Hello!" один одному, особисто обмінятися привітаннями. А справжня, повноцінна зустріч відбудеться після того. Я сподіваюся, що вона буде за місяць чи два у Вашингтоні. От саме тут буде реальне, змістовне спілкування президентів", - зазначив повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє "Громадське".

"Жодних перепон, крім питання графіку. Обидва президенти явно зацікавлені у зустрічі, але обидва - зайняті люди, знайти час було непросто", - заявив Тейлор відповідаючи на запитання про те, чи не стало призначення Андрія Богдана перепоною для зустрічі.

Він додав, що не чув про чутки щодо невдоволення США призначенням Андрія Богдана головою офісу президента.

Дипломат наголосив, що Зеленський отримав дуже потужну підтримку на виборах і він має повне право добирати свою команду, як вважає за потрібне, і США не впливають на такі рішення.

"Жодних оцінок чи заяв про команду президента України від США не буде. Важливі не персоналії, а рішення, дії української влади. І якщо Зеленський лишатиметься прихильним до демократичної України, якщо він і далі матиме на меті вирішення проблем з очолюваними Росією військами на Донбасі, буде протидіяти Росії і на Донбасі, і в Криму, якщо він просуватиме реформи - то це буде саме те, чого ми прагнемо", - пояснив Тейлор.

Нагадаємо, що Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі і на Генасамблеї ООН.