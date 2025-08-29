Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Каллас розповіла, які санкції ЄС може запровадити проти росії у 19-му пакеті

29 серпня 2025, 14:55
Каллас розповіла, які санкції ЄС може запровадити проти росії у 19-му пакеті
Каллас Естонія
За словами глави дипломатії ЄС, найбільше росіяни відчуватимуть санкційні удари по енергетичній сфері
Європейський Союз працює над 19-м пакетом санкцій проти російської федерації. Під обмеження можуть потрапити енергетика та фінансові послуги.
 
Про це повідомила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас, яку цитує PAP.
 
"На столі є кілька варіантів. Звичайно, найбільше росіянам зашкодять санкції в енергетичній галузі. Також – усі вторинні санкції, які, наприклад, запровадили американці. Також – удар по фінансових послугах, який перешкоджав би їм доступ до капіталу, який їм так відчайдушно потрібен", – каже вона.
 
Вона також зазначила, що навколо одноголосної підтримки нових санкцій тривають дискусії.
 
"путін просто насміхається з будь-яких мирних зусиль, які робляться. Тож нам потрібно посилити тиск на росію", – додала Каллас.
 
