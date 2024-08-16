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Канада дозволила Україні використовувати надану їй зброю для операції на території росії

16 серпня 2024, 11:33
Канада дозволила Україні використовувати надану їй зброю для операції на території росії
Фото: з вільних джерел
Ця заява з’явилася після появи відео з Курщини, де українські бійці використовують надану Канадою бронемашину Senator.
Міністерство оборони Канади заявило, що Україна може вільно використовувати танки та бронетехніку, надані Канадою, на території росії.
 
Про це повідомляє CBC News.
 
Зазначається, що Канада передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки та сотні броньованих патрульних машин, а також декілька гаубиць M-777.
 
Відео, зняте CNN вздовж українського кордону в четвер, показало, як патрульна машина Senator канадського виробництва пересувається територією росії.
 
Українці найкраще знають, як захищати свою Батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхній потенціал”, – заявила речниця міністерства оборони Андре-Анн Пулен у заяві для ЗМІ.
 
Вона додала, що Канада не встановлює географічних обмежень на використання військової техніки, яку країна передає Україні.
 

 

війна в Україніросія окупантиКанадазброя

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