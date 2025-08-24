Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Канада виділить Україні понад $1 млрд на озброєння

24 серпня 2025, 14:18
THE CANADIAN PRESS
Прем’єр Канади заявив, що росії не можна довіряти, але її можна зупинити.

Вже у вересні Україна отримає озброєння від Канади на понад 1 млрд доларів США, які передбачені на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні, повідомив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час урочистостей до Дня Незалежності у Києві.

"На саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 млрд доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 млрд з цієї суми буде спрямований на посилення вашого арсеналу озброєння - шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця", - сказав Карні під час свого виступу.

Під час промови Карні зазначив, що Канада завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною, оскільки держави пов’язані через значну частину канадійців українського походження.

Глава уряду Канади зазначив, що Україна, безумовно, здобуде мир, але додав, що лідеру рф владіміру путіну, який розв’язав цю війну, ніколи не можна буде довіряти. Тому Україна потребуватиме сильної армії для свого майбутнього.

"Я високо ціную лідерство Трампа у створенні миру, але коли цей мир настане, ми не можемо просто довіряти росії, ми повинні перевіряти та стримувати. … Коли мир прийде, ми маємо посилити Україну, закласти  фундамент для готовності. … Мир ніколи не можна сприймати за данність. І це нагадування для канадійців також", - сказав Карні.

Він додоав також що  Канада посилить свою співпрацю в межах Коаліції повернення дітей, щоб повернути всіх українських дітей додому.

