У День Незалежності України прем’єр-міністр Канади вперше відвідав Київ
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вперше з моменту свого призначення на посаду прибув до Києва на День Незалежності України.
Про це він повідомиву X.
"У цей День Незалежності України, у цей критичний момент в історії країни, Канада посилює свою підтримку та зусилля на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні", — зазначив він.
Глава канадського уряду також опублікував відео, в якому привітав українців з Днем Незалежності.
Він нагадав, що 34 роки тому Україна проголосила свою незалежність від Радянського Союзу і Канада була одна з перших країн, яка визнала Україну як суверенну державу.
"Понад 1 мільйон українців-канадців називають Канаду своєю Батьківщиною, а це означає, що кожна перемога і кожна трагедія на українській землі глибоко відчувається тут, у нас", — зазначив Карні
Він додав, що народ Канади підтримує Україну в боротьбі за захист суверенітету.
Нагадаємо, сьогодні в Києві очікують низку іноземних гостей. Зокрема, планується, що до столиці прибуде спеціальний представник президента США з питань України генерал Кіт Келлог.