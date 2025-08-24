Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У День Незалежності України прем’єр-міністр Канади вперше відвідав Київ

24 серпня 2025, 10:12
У День Незалежності України прем’єр-міністр Канади вперше відвідав Київ
Фото: Getty Images
Він уже привітав українців із Днем Незалежності.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вперше з моменту свого призначення на посаду прибув до Києва  на День Незалежності України.

Про це він повідомиву X.

"У цей День Незалежності України, у цей критичний момент в історії країни, Канада посилює свою підтримку та зусилля на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні", — зазначив він.

Глава канадського уряду також опублікував відео, в якому привітав українців з Днем Незалежності.

Він нагадав, що  34 роки тому Україна проголосила свою незалежність від Радянського Союзу і  Канада була одна з перших країн, яка визнала Україну як суверенну державу.

"Понад 1 мільйон українців-канадців називають Канаду своєю Батьківщиною, а це означає, що кожна перемога і кожна трагедія на українській землі глибоко відчувається тут, у нас", — зазначив Карні

Він додав, що народ Канади підтримує Україну в боротьбі за захист суверенітету.

Нагадаємо, сьогодні в Києві очікують низку іноземних гостей. Зокрема, планується, що до столиці прибуде спеціальний представник президента США з питань України генерал Кіт Келлог.

