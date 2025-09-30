Канцлер Німеччини підтримав план Трампа щодо завершення бойових дій у Газі
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав оприлюднений президентом США Дональдом Трампом план припинення бойових дій у секторі Гази та закликав угруповання Хамас погодитися на нього.
Про це повідомляє Politico.
Під час спілкування з журналістами в Берліні Мерц назвав план Трампа "найкращою можливістю, принаймні на сьогодні, покласти край війні" в Газі. Він відзначив, що підтримка Ізраїлю є важливим кроком вперед, і закликав Хамас відкрити шлях до миру.
Канцлер також заявив, що Німеччина готова сприяти реалізації плану та відновленню сектору Гази у разі досягнення мирної угоди. "Ми розглядаємо це як роботу над створенням Близького Сходу, де ізраїльтяни та палестинці одного дня зможуть жити мирно та безпечно у межах двох держав", — додав він.
Адміністрація США 29 вересня представила великий план, що передбачає негайне припинення вогню в Газі та подальші кроки щодо території. Зокрема:
- Газу буде оголошено "зоною, вільною від радикалізму і тероризму".
- Поступове виведення Армії оборони Ізраїлю з Гази і передача контролю Міжнародним стабілізаційним силам (МСС) за підтримки арабських країн.
- Ізраїль не буде окупувати та анексувати сектор Гази.
- Протягом 72 годин після схвалення угоди всі заручники, живі і загиблі, будуть повернуті, а також передбачено звільнення 250 довічних ув’язнених та 1700 мешканців Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року.
- Члени Хамас, які складуть зброю та погодяться на мирне співіснування, будуть амністовані, а ті, хто бажає покинути Газу, отримають безпечний проїзд до країн, що погодяться їх прийняти.
- Тимчасове управління Газою здійснюватиме аполітичний технократичний палестинський комітет під контролем міжнародного перехідного органу "Рада миру", яку очолюватиме Дональд Трамп.
- Створення спеціальної економічної зони з пільговими тарифами та ставками доступу.
- Хамас та інші угруповання не братимуть участі в управлінні Газою.
- США сприятимуть діалогу між Ізраїлем і палестинцями для узгодження політичних перспектив мирного та процвітаючого співіснування.
План Трампа складається з 20 пунктів і включає пропозиції, які раніше відкидалися Хамас. Його реалізація, на думку Мерца, може стати "останнім необхідним кроком" для стабілізації ситуації в Газі.