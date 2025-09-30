Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Канцлер Німеччини підтримав план Трампа щодо завершення бойових дій у Газі

30 вересня 2025, 16:06
Канцлер Німеччини підтримав план Трампа щодо завершення бойових дій у Газі
джерело DR
Канцлер також заявив, що Німеччина готова сприяти реалізації плану та відновленню сектору Гази у разі досягнення мирної угоди.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав оприлюднений президентом США Дональдом Трампом план припинення бойових дій у секторі Гази та закликав угруповання Хамас погодитися на нього.

Про це повідомляє Politico.

Під час спілкування з журналістами в Берліні Мерц назвав план Трампа "найкращою можливістю, принаймні на сьогодні, покласти край війні" в Газі. Він відзначив, що підтримка Ізраїлю є важливим кроком вперед, і закликав Хамас відкрити шлях до миру.

Канцлер також заявив, що Німеччина готова сприяти реалізації плану та відновленню сектору Гази у разі досягнення мирної угоди. "Ми розглядаємо це як роботу над створенням Близького Сходу, де ізраїльтяни та палестинці одного дня зможуть жити мирно та безпечно у межах двох держав", — додав він.

Адміністрація США 29 вересня представила великий план, що передбачає негайне припинення вогню в Газі та подальші кроки щодо території. Зокрема:

  • Газу буде оголошено "зоною, вільною від радикалізму і тероризму".
  • Поступове виведення Армії оборони Ізраїлю з Гази і передача контролю Міжнародним стабілізаційним силам (МСС) за підтримки арабських країн.
  • Ізраїль не буде окупувати та анексувати сектор Гази.
  • Протягом 72 годин після схвалення угоди всі заручники, живі і загиблі, будуть повернуті, а також передбачено звільнення 250 довічних ув’язнених та 1700 мешканців Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року.
  • Члени Хамас, які складуть зброю та погодяться на мирне співіснування, будуть амністовані, а ті, хто бажає покинути Газу, отримають безпечний проїзд до країн, що погодяться їх прийняти.
  • Тимчасове управління Газою здійснюватиме аполітичний технократичний палестинський комітет під контролем міжнародного перехідного органу "Рада миру", яку очолюватиме Дональд Трамп.
  • Створення спеціальної економічної зони з пільговими тарифами та ставками доступу.
  • Хамас та інші угруповання не братимуть участі в управлінні Газою.
  • США сприятимуть діалогу між Ізраїлем і палестинцями для узгодження політичних перспектив мирного та процвітаючого співіснування.

План Трампа складається з 20 пунктів і включає пропозиції, які раніше відкидалися Хамас. Його реалізація, на думку Мерца, може стати "останнім необхідним кроком" для стабілізації ситуації в Газі.

ХАМАСІзраїльДональд ТрампСектор ГазиФрідріх Мерц

Останні матеріали

Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Тижневий огляд.
Cуспільство
Тижневий огляд. "Томагавки" для України вирівнюють шанси в глибоких ударах – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 13:12
Політика
"Паперовий тигр" і реальна стратегія. Як удари по нафті ламають можливості рф – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 09:28
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється