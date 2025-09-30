Канцлер Німеччини підтримав план Трампа щодо завершення бойових дій у Газі

Канцлер також заявив, що Німеччина готова сприяти реалізації плану та відновленню сектору Гази у разі досягнення мирної угоди.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав оприлюднений президентом США Дональдом Трампом план припинення бойових дій у секторі Гази та закликав угруповання Хамас погодитися на нього.

Про це повідомляє Politico.

Під час спілкування з журналістами в Берліні Мерц назвав план Трампа "найкращою можливістю, принаймні на сьогодні, покласти край війні" в Газі. Він відзначив, що підтримка Ізраїлю є важливим кроком вперед, і закликав Хамас відкрити шлях до миру.

Канцлер також заявив, що Німеччина готова сприяти реалізації плану та відновленню сектору Гази у разі досягнення мирної угоди. "Ми розглядаємо це як роботу над створенням Близького Сходу, де ізраїльтяни та палестинці одного дня зможуть жити мирно та безпечно у межах двох держав", — додав він.

Адміністрація США 29 вересня представила великий план, що передбачає негайне припинення вогню в Газі та подальші кроки щодо території. Зокрема:

Газу буде оголошено "зоною, вільною від радикалізму і тероризму".

Поступове виведення Армії оборони Ізраїлю з Гази і передача контролю Міжнародним стабілізаційним силам (МСС) за підтримки арабських країн.

Ізраїль не буде окупувати та анексувати сектор Гази.

Протягом 72 годин після схвалення угоди всі заручники, живі і загиблі, будуть повернуті, а також передбачено звільнення 250 довічних ув’язнених та 1700 мешканців Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року.

Члени Хамас, які складуть зброю та погодяться на мирне співіснування, будуть амністовані, а ті, хто бажає покинути Газу, отримають безпечний проїзд до країн, що погодяться їх прийняти.

Тимчасове управління Газою здійснюватиме аполітичний технократичний палестинський комітет під контролем міжнародного перехідного органу "Рада миру", яку очолюватиме Дональд Трамп.

Створення спеціальної економічної зони з пільговими тарифами та ставками доступу.

Хамас та інші угруповання не братимуть участі в управлінні Газою.

США сприятимуть діалогу між Ізраїлем і палестинцями для узгодження політичних перспектив мирного та процвітаючого співіснування.

План Трампа складається з 20 пунктів і включає пропозиції, які раніше відкидалися Хамас. Його реалізація, на думку Мерца, може стати "останнім необхідним кроком" для стабілізації ситуації в Газі.