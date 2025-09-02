Канцлер Німеччини запропонує місце проведення переговорів із рф
02 вересня 2025, 19:33
Wikipedia
Мерц пропонує провести переговори між Україною та рф у Женеві
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на зустрічі "коаліції рішучих" 4 вересня запропонує Женеву як місце проведення переговорів про припинення вогню між Україною і росією.
Про це повідомляє Sky News.
"Женева буде підходящим місцем для укладення угоди про припинення вогню. Гарантії безпеки відіграватимуть певну роль", - заявив Мерц під час спільної пресконференції із президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер.
Німецький канцлер додав, що братиме участь у зустрічі "коаліції рішучих" дистанційно.