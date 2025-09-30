Катар отримав гарантії безпеки від США та Ізраїлю

Катар продовжує консультації стосовно врегулювання конфлікту.

Катар заявив, що отримав чіткі гарантії безпеки від США та зобов'язання від Ізраїлю не атакувати його знову після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Беньяміном Нетаньягу, що відбулася днем раніше.

Про це повідомляє The Guardian.

Речник міністерства закордонних справ Маджед аль-Ансарі заявив на пресконференції, що ці обіцянки були надані "під гарантією президента США" і що Доха "задоволена гарантіями безпеки", які їй були надані.

Аль-Ансарі також підтвердив, що Катар проведе подальші переговори з представниками Хамасу та Туреччиною, щоб обговорювати план Трампа щодо Гази. Він зазначив, що делегація Хамасу пообіцяла "відповідально" вивчити пропозицію і що пізніше цього ж дня заплановано ще одну зустріч за участю Туреччини.