Кажани-вампіри частково ізолюються від інших особин під час хвороби - дослідження
Кажани з підродини Вампірові
Фото: flickr/howzey
Про це повідомляє видання CBC з посиланням на науковців, пише "Громадське".
Висновки вчених базуються на спостереженнях за кажанами в одній з печер Панами. Щоб симулювати у них хворобу, команда виловила кілька рукокрилих і ввела їм бактерії, що імітують в організмі симптоми вірусу, але водночас не викликають справжню хворобу.
Як переконують вчені, хвороба вплинула на спосіб спілкування між кажанами. Найбільш заражені стали менше доглядали за собою і менше спілкувалися зі здоровими особинами.
Водночас всередині родин "вампірів" соціальні зв'язки залишалися на тому ж рівні: наприклад, заражені матері продовжували піклуватися про здорових дітей, а здорові матері - доглядати за зараженими дітьми.
"Важливо зосередитися на цих видах, які мають соціальні структури з певною схожістю з нашою. Їх зв'язки дуже схожі на людську дружбу. Я думаю, що саме це робить їх такими цікавими", - сказав головний автор дослідження Себастьян Стокмаєр.
Зоологи порівняли такий спосіб взаємодії кажанів з людською реакцією під час пандемії, коли люди закриваються з сім'ями вдома і перестають спілкуватися з іншими.
Кажани роду вампіри - рід з підродини Вампірові родини Листконосові, ссавець ряду Лиликоподібні, єдиний живий вид мешкає від північної Мексики до центрального Чилі, Аргентини й Уругваю.
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