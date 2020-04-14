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Кажани-вампіри частково ізолюються від інших особин під час хвороби - дослідження

Висновки вчених базуються на спостереженнях за кажанами в одній з печер Панами
Група зоологів з Техасу і Панами переконана, що під час хвороби кажани роду вампіри діють так само, як і люди: зменшують спілкування з особинами навколо, водночас продовжують піклуватися про своїх найближчих родичів.
Кажани-вампіри частково ізолюються від інших особин під час хвороби - дослідження Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Кажани з підродини Вампірові

Фото: flickr/howzey

Про це повідомляє видання CBC з посиланням на науковців, пише "Громадське".

Висновки вчених базуються на спостереженнях за кажанами в одній з печер Панами. Щоб симулювати у них хворобу, команда виловила кілька рукокрилих і ввела їм бактерії, що імітують в організмі симптоми вірусу, але водночас не викликають справжню хворобу.

Як переконують вчені, хвороба вплинула на спосіб спілкування між кажанами. Найбільш заражені стали менше доглядали за собою і менше спілкувалися зі здоровими особинами.

Водночас всередині родин "вампірів" соціальні зв'язки залишалися на тому ж рівні: наприклад, заражені матері продовжували піклуватися про здорових дітей, а здорові матері - доглядати за зараженими дітьми.

"Важливо зосередитися на цих видах, які мають соціальні структури з певною схожістю з нашою. Їх зв'язки дуже схожі на людську дружбу. Я думаю, що саме це робить їх такими цікавими", - сказав головний автор дослідження Себастьян Стокмаєр.

Зоологи порівняли такий спосіб взаємодії кажанів з людською реакцією під час пандемії, коли люди закриваються з сім'ями вдома і перестають спілкуватися з іншими.

Кажани роду вампіри - рід з підродини Вампірові родини Листконосові, ссавець ряду Лиликоподібні, єдиний живий вид мешкає від північної Мексики до центрального Чилі, Аргентини й Уругваю.

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14 04 2020 17:55
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