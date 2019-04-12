КБ "Південне" відвідала делегація з Китаю
Українсько-китайська Підкомісія з питань співробітництва в галузі освоєння космічного простору в мирних цілях була створена 1995 року. Довгострокова програма українсько-китайського співробітництва в космічній сфері на 2016-2020 роки була затверджена на засіданні Підкомісії у квітні 2016 року в Києві, передає LB.ua.
На спільному засіданні українсько-китайської робочої групи в КБ "Південне" пройшло обговорення Програми українсько-китайського співробітництва в галузі космосу на 2016-2020 роки, проведена робота з підготовки проєкту Програми українсько-китайського співробітництва в галузі космосу на 2021-2025 роки.
У рамках зустрічі китайські колеги також відвідали нові виробничі потужності КБ "Південне" - багатофункціональний центр випробувань інтегрованих навігаційних систем, цех складання та електричних випробувань космічних апаратів, адитивне виробництво, електрогідравлічні стенди для динамічних випробувань, обчислювальний центр із суперкомп'ютером, комплекс композиційних матеріалів і нових технологій.
КБ "Південне" було створене 1954 року на базі конструкторського відділу Південного машинобудівного заводу з метою створення для Збройних сил СРСР стратегічних ракетних комплексів з балістичними ракетами на висококиплячих компонентах ракетного палива.
Сьогодні державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" є одним з найвідоміших і найвизнаніших у світі науково-конструкторських підприємств для розробки ракетно-космічної техніки.
Нагадаємо, що Автоконцерни BMW і Great Wall заявили, що побудують у Китаї завод із виробництва електромобілів потужністю 160 тисяч авто на рік.
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