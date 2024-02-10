Кількість загиблих у Харкові під час атаки дронів зросло до семи, серед них - троє дітей

Серед загиблих виявилося троє дітей.

Кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи.

Про це повідомив у Telegram начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він також сказав, що серед загиблих виявилося троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців.

О 7.43 міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко своє повідомлення вирішив розпочати з новини про врятованих.

"Понад півсотні людей врятували цієї ночі під час пожеж надзвичайники та поліцейські у Харкові", – написав він у Telegram

Міністр каже, що внаслідок російської атаки безпілотниками вражена цивільна інфраструктура Харкова. Виникло кілька масштабних пожеж, над ліквідацією яких працюють рятувальники.

ДСНС вдалося локалізувати пожежу в житловому кварталі, врятувавши від поширення вогню 25 будинків. Однак більше десятка домоволодінь згоріло вщент.

В одному із приватних будинків виявлено тіла 5 людей, серед яких 3 дітей. На іншому обʼєкті - ще двоє загиблих. Загальна кількість постраждалих станом на зараз - 7 загиблих та 3 поранених.

Ігор Клименко каже, що зараз на місці події працюють слідчі та криміналісти. Вони документують воєнний злочин росії та відбирають зразки ДНК для ідентифікації тіл.

Цієї ночі, 10 лютого, ворог запустив проти України 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131 з території тимчасово окупованого Криму та рф. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська область.