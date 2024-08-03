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Кім чен Ин заявив, що Південна Корея "фабрикує" дані про повені в КНДР

03 серпня 2024, 18:53
Кім чен Ин заявив, що Південна Корея
Фото: EPA/UPG
Кім назвав Південну Корею "незмінним ворогом", але не відповів на пропозицію Сеула щодо надання гуманітарної допомоги через збитки від повені.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин засудив південнокорейські ЗМІ за "фабрикування" масштабів збитків від недавніх повеней у його країні.
 
Про це повідомили державні ЗМІ КНДР, пише Yonhap.
 
Південнокорейські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих або зниклих безвісти може перевищити 1000 осіб. Від негоди постраждало прикордонне місто Сінуюджу та округ Уйджу в провінції Північний Пхьонган. Там пройшли сильні дощі, які спровокували повені.  
 
Кім назвав Південну Корею "незмінним ворогом", але не відповів на пропозицію Сеула щодо надання гуманітарної допомоги через збитки від повені. Він також звинуватив Південну Корею в тому, що вона має "злу" мету заплямувати імідж Північної Кореї та розгорнула наклепницьку пропагандистську кампанію.
 
У виданні припускають, що ворожа позиція Кіма підвищила ймовірність того, що Пхеньян навряд чи прийме пропозицію Південної Кореї про допомогу. У четвер уряд запропонував надати Північній Кореї гуманітарну допомогу через збитки від повені. Відтоді Північна Корея не відповідала через міжкорейський канал зв’язку.
ПовіньКім Чен Инвійна в Україніросія окупанти

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