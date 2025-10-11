КНДР показала нову міжконтинентальну ракету, здатну до удару по США

Демонстрація відбулася під час військового параду в Пхеньяні за участі високопосадовців із Китаю, росії та В'єтнаму.

Північна Корея під час масштабного військового параду в Пхеньяні презентувала нову міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-20", яку державні ЗМІ вже назвали "найпотужнішою стратегічною ядерною системою" країни. За твердженням Пхеньяна, ця ракета здатна вражати цілі на території Сполучених Штатів.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Парад відбувся 10 жовтня з нагоди 80-річчя заснування правлячої Трудової партії Кореї. Захід пройшов за участі високопоставлених делегацій із Китаю, росії та В’єтнаму. Серед почесних гостей — прем’єр-міністр Китаю Лі Цян, голова Компартії В’єтнаму То Лам, а також російська делегація на чолі з Дмитром Медведєвим.

"Хвасон-20", за даними північнокорейських медіа, є новим етапом розвитку стратегічних озброєнь КНДР. Однак міжнародні експерти ставлять під сумнів її технічну досконалість особливо здатність боєголовок витримувати повторний вхід в атмосферу та точно влучати в цілі.

Під час виступу Кім Чен Ин подякував військовим і заявив, що "героїзм армії КНДР буде видно не лише на рідній землі, а й на передовій соціалістичного будівництва", що міжнародні оглядачі сприйняли як натяк на можливу участь північнокорейських сил у закордонних операціях.

Аналітики вважають, що парад мав не лише демонстративний військовий характер, а й був сигналом про зростання політико-військового союзу між КНДР, росією та Китаєм на тлі поглиблення геополітичної ізоляції Пхеньяна та глобального протистояння.