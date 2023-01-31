Колишній глава Пентагону закликав надати Україні винищувачі та ATACMS

Колишній міністр оборони США Марк Еспер виступив із закликом терміново передати Україні винищувачі та ATACMS, щоб посприяти контрнаступу.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми повинні затвердити надання їм літаків, це надало б їм перевагу. Якщо вони збираються вступати в загальновійськовий бій, потрібно мати не тільки вогонь прямим наведенням, але й вогонь з повітря", - зазначив ексглава Пентагону.

Водночас Еспер висловив рішучу підтримку забезпеченню України високоточними ракетами великого радіусу дії.

"Ми повинні відправити їм ATACMS, тому що так українці могли б дістатися вглиб сходу України, вглиб Криму, щоб знищити пускові майданчики "Шахедів", вивести з ладу пускові майданчики запуску ракет, розбити склади матеріально-технічного забезпечення, казарми, що завгодно. Треба мати точну зброю на великі відстані", - вказав колишній міністр.

Окрім цього, він не погодився із заявами, що зміцнення військової допомоги Україні призведе до ескалації ситуації.

"Ми не можемо дозволити росіянам впливати на наші рішення, брязкати зброєю і стримувати самих себе. Замість того, аби реагувати на загрозу російського наступу, я б волів бачити, що українці перейдуть у наступ вже зараз, поки росіяни все ще намагаються навчити, спорядити та організувати своїх військових", - додав Еспер.

Раніше повідомлялось, що Франція уклала угоду з Італією про закупівлю ракет для ЗРК SAMP/T, які планують передати Україні