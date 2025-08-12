А якщо наша держава продовжить боротьбу, її можуть звинуватити в нерозумінні "геніального мирного плану", який насправді наблизить зброю путіна до Києва.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що якщо Україні доведеться "де-факто" прийняти окупацію своїх територій, це означатиме, що Захід зазнав невдачі, ігноруючи всі попередження протягом багатьох років та повторюючи всі помилки історії.

У дописі у своєму блозі він підсумував: "Це на нас... Ми є архітекторами цієї "де-факто" поразки".

"У вражаючому показі нерозбомбленого західного пояснення Марк Рютте припускає, що в довгостроковій перспективі все буде добре, як це було нормально в країнах Балтії після десятиліть фактичної окупації веселим старим дядьком Сталіним, — пише Ландсбергіс. — Рютте розкриває, що останній геніальний 5D шаховий крок, щоб врятувати Україну, полягає в тому, щоб випадково кинути мільйони людей у чорну діру гноблення, тортур, зґвалтування, викрадення, вбивства та знищення національної ідентичності — "де-факто", але не "де-юре«».

Він наголошує, що прихильники цього підходу ставлять Україні за приклад "страждання окупації країн Балтії", на які наша держава чомусь з радістю повинна погодитися. Втім, така ситуація — це не "факт життя", а "факт смерті", ознаками якої є десятиліття депортацій, вбивств, нищівного терору та насильницьких спроб перетворити всіх на росіян.

"Це шлях до миру, який ми повинні запропонувати Україні з посмішкою? Це славні нові гарантії безпеки, які зітруть ганьбу Будапештської угоди і дозволять українцям вірити в майбутнє? — пише Ландсбергіс. — ... Якщо Україна продовжить боротьбу, ви скоро почуєте бурмотіння, що «вперті українці» відмовляються зрозуміти геній цього «реалістичного» мирного плану, який насправді наблизить зброю путіна до Києва. Ми почуємо більше засудження України за те, що вона наважилася поскаржитися замість того, щоб сказати спасибі двічі".

Тож Ландсбергіс прирівняв Рютте до Вінстона Черчилля, який "відмовився від Східної Європи". Сьогодні генсек НАТО також транслює "відлуння цієї особливо неприємної зради". Тому спікер радить західним лідерам поговорити з жертвами агресії Росії. Наприклад, з рідними журналістки Вікторії Рощиної, яку кілька днів тому похоронили у Києві, і тіло якої прибуло в Україну з видавленими очними яблуками та мозком.

"Запитайте її батьків, чи впізнають вони «реальність», представлену їм на Алясці. Знову і знову ви побачите, що "реалістичні" пропозиції, які висуваються для нашої безпеки, здаються наївними та образливими для всіх, хто має будь-який досвід життя під окупацією москви", — наголосив Ландсбергіс.

Він додав, що різниця між "де-факто" і "де-юре" не має значення для жінки, яку ґвалтують на очах у її дітей. Втім, вона має значення для політиків, які обговорюють паперові угоди, які не спрацюють і не будуть захищені.