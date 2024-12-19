Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Команда Трампа відмовляється від урядових пристроїв, створюючи ризик витоку даних

19 грудня 2024, 14:33
Команда Трампа відмовляється від урядових пристроїв, створюючи ризик витоку даних
Фото: apnews.com
Перехідна команда новообраного американського президента покладається на приватні акаунти та сервери.

Американські федеральні чиновники стурбовані ризиком витоку конфіденційних урядових даних, оскільки перехідна команда новообраного президента США Дональда Трампа відмовляється від спеціальних урядових пристроїв, електронних адрес і засобів кібербезпеки.

Про це повідомляє Politico.

За словами двох федеральних чиновників, які говорили на умовах анонімності, як наслідок, співробітники урядових відомств змушені наполягати на особистих зустрічах і обміні документами, що в іншому випадку могло б відбуватися в “електронному форматі”. Занепокоєння особливо значне на тлі нещодавніх спроб хакерських атак з боку Китаю та Ірану, спрямованих проти Трампа, обраного віцепрезидента Джей-Ді Венса та інших високопосадовців.

"Я можу запевнити вас, що перехідні команди — це мішень для збору інформації з боку іноземних розвідок. Є багато країн, які хочуть знати, які політичні плани у нової адміністрації", - заявив колишній кіберкоординатор Білого дому Майкл Деніел.

Трамп, який під час першої президентської кампанії атакував свою тодішню опонентку Гілларі Клінтон за використання приватного сервера електронної пошти для офіційних питань, під час поточного перехідного періоду користується “приватними” електронними адресами з масивом акаунтів на кшталт @transition47.com, @trumpvancetransition.com і @djtfp24.com, а не адресами, які закінчуються на .gov. Також його команда використовує приватні сервери, ноутбуки й мобільні телефони, а не урядові пристрої.

Цей відхід від традицій пов'язаний з тим, що команда новообраного президента відмовилася від федерального фінансування перехідного періоду, а також від вимог етики та прозорості, які з ним пов'язані.

Одне з джерел видання каже, що відмова від спеціальних урядових пристроїв ще більше гальмує перехідний процес, який і без того зіштовхнувся із певними затримками. 

Уповільнюється обмін урядовими матеріалами з представниками команди Трампа, зазначив співрозмовник Politico, маючи на увазі групи посадових осіб перехідного періоду, призначених для зустрічей із федеральними відомствами напередодні інавгурації.

"Оскільки у них немає офіційних електронних адрес, люди дуже обережно діляться інформацією. Я не збираюся надсилати конфіденційні дані про персонал на якийсь сервер, що знаходиться в Мар-а-Лаго, поки існує стільки ризиків зламів. Тому вони повинні фізично прийти і подивитися на документи, особливо на те, що стосується національної безпеки", - сказав співробітник Державного департаменту на умовах анонімності.

Перехідна команда Трампа, своєю чергою, підтвердила, що покладається на приватну електронну пошту.

"Усі справи перехідного періоду ведуться на поштовому сервері, керованому перехідною командою", - заявив представник команди Трампа Браян Г'юз.

За його словами, команда новообраного президента подбала про безпечну передачу інформації. 

Цього тижня представники команди перехідного періоду почали прибувати до деяких державних установ (більш ніж на місяць пізніше, ніж це відбувалося за попередніх адміністрацій), щоб ознайомитися з усіма ресурсами та проблемами, які вони незабаром “успадкують”. Це особливо вразливий час для національної безпеки, кажуть експерти, додаючи, що, відмовляючись від урядової підтримки в перехідний період команда Трампа також робить себе вразливішою для хакерських атак після того, як прийде до влади.

Дональд Трампвитік даних

Останні матеріали

Рентгенівський знімок
Політика
Рентгенівський знімок "мозку путіна". Алєксандр Дугін та його ідеологія хаосу – Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 15:43
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Політика
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 12:39
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Політика
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 08:45
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Політика
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 14:10
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Політика
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 11:43
Не Сирський чи Зеленський. Ведуть боротьбу і здобувають перемоги солдати на фронті – Ендрю Таннер
Політика
Не Сирський чи Зеленський. Ведуть боротьбу і здобувають перемоги солдати на фронті – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 08:59
США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта
Політика
США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 16:20
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат у першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп'янськом гаряче – Дональд Гілл
Cуспільство
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат у першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп'янськом гаряче – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 11:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється