Команда Трампа відмовляється від урядових пристроїв, створюючи ризик витоку даних

Перехідна команда новообраного американського президента покладається на приватні акаунти та сервери.

Американські федеральні чиновники стурбовані ризиком витоку конфіденційних урядових даних, оскільки перехідна команда новообраного президента США Дональда Трампа відмовляється від спеціальних урядових пристроїв, електронних адрес і засобів кібербезпеки.

Про це повідомляє Politico.

За словами двох федеральних чиновників, які говорили на умовах анонімності, як наслідок, співробітники урядових відомств змушені наполягати на особистих зустрічах і обміні документами, що в іншому випадку могло б відбуватися в “електронному форматі”. Занепокоєння особливо значне на тлі нещодавніх спроб хакерських атак з боку Китаю та Ірану, спрямованих проти Трампа, обраного віцепрезидента Джей-Ді Венса та інших високопосадовців.

"Я можу запевнити вас, що перехідні команди — це мішень для збору інформації з боку іноземних розвідок. Є багато країн, які хочуть знати, які політичні плани у нової адміністрації", - заявив колишній кіберкоординатор Білого дому Майкл Деніел.

Трамп, який під час першої президентської кампанії атакував свою тодішню опонентку Гілларі Клінтон за використання приватного сервера електронної пошти для офіційних питань, під час поточного перехідного періоду користується “приватними” електронними адресами з масивом акаунтів на кшталт @transition47.com, @trumpvancetransition.com і @djtfp24.com, а не адресами, які закінчуються на .gov. Також його команда використовує приватні сервери, ноутбуки й мобільні телефони, а не урядові пристрої.

Цей відхід від традицій пов'язаний з тим, що команда новообраного президента відмовилася від федерального фінансування перехідного періоду, а також від вимог етики та прозорості, які з ним пов'язані.

Одне з джерел видання каже, що відмова від спеціальних урядових пристроїв ще більше гальмує перехідний процес, який і без того зіштовхнувся із певними затримками.

Уповільнюється обмін урядовими матеріалами з представниками команди Трампа, зазначив співрозмовник Politico, маючи на увазі групи посадових осіб перехідного періоду, призначених для зустрічей із федеральними відомствами напередодні інавгурації.

"Оскільки у них немає офіційних електронних адрес, люди дуже обережно діляться інформацією. Я не збираюся надсилати конфіденційні дані про персонал на якийсь сервер, що знаходиться в Мар-а-Лаго, поки існує стільки ризиків зламів. Тому вони повинні фізично прийти і подивитися на документи, особливо на те, що стосується національної безпеки", - сказав співробітник Державного департаменту на умовах анонімності.

Перехідна команда Трампа, своєю чергою, підтвердила, що покладається на приватну електронну пошту.

"Усі справи перехідного періоду ведуться на поштовому сервері, керованому перехідною командою", - заявив представник команди Трампа Браян Г'юз.

За його словами, команда новообраного президента подбала про безпечну передачу інформації.

Цього тижня представники команди перехідного періоду почали прибувати до деяких державних установ (більш ніж на місяць пізніше, ніж це відбувалося за попередніх адміністрацій), щоб ознайомитися з усіма ресурсами та проблемами, які вони незабаром “успадкують”. Це особливо вразливий час для національної безпеки, кажуть експерти, додаючи, що, відмовляючись від урядової підтримки в перехідний період команда Трампа також робить себе вразливішою для хакерських атак після того, як прийде до влади.