Комбінована атака ворога на Київ. ППО знищила понад десяток крилатих та балістичних ракет

російській війська завдали чергового ракетного удару по Києву.

Удар був комбінований - крилатими та балістичними ракетами. Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області росії.

На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА.

Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних та ударний безпілотник. Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно. Точно тип та кількість оприлюднять у своїх звітах Повітряні Сили.

Внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.