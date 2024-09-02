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Комбінована атака ворога на Київ. ППО знищила понад десяток крилатих та балістичних ракет

02 вересня 2024, 08:07
Комбінована атака ворога на Київ. ППО знищила понад десяток крилатих та балістичних ракет
Фото з відкритих джерел
Удар був комбінований - крилатими та балістичними ракетами.
російській війська завдали чергового ракетного удару по Києву.
 
Про це повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.
 
Удар був комбінований - крилатими та балістичними ракетами. Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області росії. 
 
На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА.
 
Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних та ударний безпілотник. Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно. Точно тип та кількість оприлюднять у своїх звітах Повітряні Сили. 
 
Внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах. 
 
Мер Києва Віталій Кличко зазначає, що у Святошинському районі через падіння уламків горять чотири автомобілі, у Голосіївському - нежитлове приміщення, у Святошинському - складська будівля. У Шевченківському районі також є пожежа. Усі служби працюють на місцях.
 
"Виклик медиків також у Святошинський та Шевченківський райони. Всі служби прямують на місце", - додає він.
 
У Голосіївському районі частково зруйнована котельня. Також частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин", поряд загорівся МАФ. Станція працює для пасажирів і як укриття. 

 

ракетиобстріливійна в Україніросія окупанти

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