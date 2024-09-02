Комбінована атака ворога на Київ. ППО знищила понад десяток крилатих та балістичних ракет
02 вересня 2024, 08:07
Фото з відкритих джерел
Удар був комбінований - крилатими та балістичними ракетами.
російській війська завдали чергового ракетного удару по Києву.
Про це повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.
Удар був комбінований - крилатими та балістичними ракетами. Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області росії.
На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА.
Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних та ударний безпілотник. Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно. Точно тип та кількість оприлюднять у своїх звітах Повітряні Сили.
Внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.
Мер Києва Віталій Кличко зазначає, що у Святошинському районі через падіння уламків горять чотири автомобілі, у Голосіївському - нежитлове приміщення, у Святошинському - складська будівля. У Шевченківському районі також є пожежа. Усі служби працюють на місцях.
"Виклик медиків також у Святошинський та Шевченківський райони. Всі служби прямують на місце", - додає він.
У Голосіївському районі частково зруйнована котельня. Також частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин", поряд загорівся МАФ. Станція працює для пасажирів і як укриття.