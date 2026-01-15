Компанія Маска остаточно заборонила чат-боту Grok "роздягати" людей

Модель штучного інтелекту більше не зможе редагувати фотографії реальних людей, щоб показувати їх у відвертому одязі.

Компанія xAI обмежила роботу чат-бота Grok після скандалу з сексуальними діпфейками. Grok більше не може редагувати фото людей, додаючи їм купальники чи спідню білизну.

Про це повідомляє X.

"Ми впровадили технологічні заходи, щоб запобігти редагуванню в обліковому записі Grok зображень реальних людей у відвертому одязі, такому як бікіні. Це обмеження застосовується до всіх користувачів, включаючи платних передплатників", – йдеться в заяві.

Крім того, створення зображень і можливість редагувати зображення через обліковий запис Grok на платформі X тепер доступні тільки платним передплатникам.

"Це додає додатковий рівень захисту, допомагаючи забезпечити, щоб особи, які намагаються зловживати обліковим записом Grok для порушення закону або наших політик, могли бути притягнуті до відповідальності", – вказано в повідомленні.