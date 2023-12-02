Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Конференція щодо Договору про заборону ядерної зброї попереджає про "екзистенційну загрозу для людства"

02 грудня 2023, 13:11
Конференція щодо Договору про заборону ядерної зброї попереджає про
Фото: Аналітичний центр ADASTRA
Учасники Договору, що ризик виникнення глобальної ядерної катастрофи посилюється.

Учасники Договору про заборону ядерної зброї попередили про "екзистенційну загрозу для людства", яку становить ядерна зброя, і підтвердили прихильність до "заборони і повної ліквідації" такого озброєння у декларації, ухваленій наприкінці п'ятиденної зустрічі в п'ятницю, 1 грудня. 

Про це повідомляє KYODO.

Хоча в проекті декларації учасників Договору висловлювався протест проти використання ядерної зброї, коли країни розміщують у себе ядерні бомби, з остаточного тексту вилучено пряме посилання на цю практику.

У заяві, однак, висловлюється жаль з приводу практики "розширених гарантій ядерної безпеки". 

"Ми єдині і підтверджуємо прихильність до заборони ядерної зброї. Ми сповнені рішучості досягти прогресу у виконанні нашого договору", - заявив після прийняття декларації голова зустрічі Хуан Рамон де ла Фуенте (представник Мексики). 

У декларації зазначається, що ядерні ризики "посилюються" модернізацією і розширенням ядерних арсеналів, а також зміщенням акценту на ядерну зброю у військових структурах, додаючи, що "людство наближається до глобальної ядерної катастрофи".

"Єдиною гарантією проти застосування ядерної зброї є її повна ліквідація і юридично обов'язкове запевнення, що вона ніколи не буде розроблена знову", - йдеться в документі.

Договір про заборону ядерної зброї — це міжнародна угода, яка забороняє розробку, випробування, зберігання, придбання, транспортування та використання ядерної зброї. Договір був прийнятий 7 липня 2017 року в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. При цьому, заборона багато в чому символічна — найсильніші ядерні держави світу не підписали Договір, стверджуючи, що ядерна зброя для них є чинником стримування зовнішніх загроз.

ядерна зброязагрозаконференція

Останні матеріали

Генрі Кіссінджер і
Політика
Генрі Кіссінджер і "Страшний суд" Мікеланджело. Один із найбільших монстрів ХХ століття – Бен Бургіс
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 14:16
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Політика
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 12:37
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Політика
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 09:15
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Політика
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 14:55
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 12:46
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Політика
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 02:06
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Політика
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 16:52
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Політика
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 12:31
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється