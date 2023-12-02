Конференція щодо Договору про заборону ядерної зброї попереджає про "екзистенційну загрозу для людства"

Учасники Договору, що ризик виникнення глобальної ядерної катастрофи посилюється.

Учасники Договору про заборону ядерної зброї попередили про "екзистенційну загрозу для людства", яку становить ядерна зброя, і підтвердили прихильність до "заборони і повної ліквідації" такого озброєння у декларації, ухваленій наприкінці п'ятиденної зустрічі в п'ятницю, 1 грудня.

Про це повідомляє KYODO.

Хоча в проекті декларації учасників Договору висловлювався протест проти використання ядерної зброї, коли країни розміщують у себе ядерні бомби, з остаточного тексту вилучено пряме посилання на цю практику.

У заяві, однак, висловлюється жаль з приводу практики "розширених гарантій ядерної безпеки".

"Ми єдині і підтверджуємо прихильність до заборони ядерної зброї. Ми сповнені рішучості досягти прогресу у виконанні нашого договору", - заявив після прийняття декларації голова зустрічі Хуан Рамон де ла Фуенте (представник Мексики).

У декларації зазначається, що ядерні ризики "посилюються" модернізацією і розширенням ядерних арсеналів, а також зміщенням акценту на ядерну зброю у військових структурах, додаючи, що "людство наближається до глобальної ядерної катастрофи".

"Єдиною гарантією проти застосування ядерної зброї є її повна ліквідація і юридично обов'язкове запевнення, що вона ніколи не буде розроблена знову", - йдеться в документі.

Договір про заборону ядерної зброї — це міжнародна угода, яка забороняє розробку, випробування, зберігання, придбання, транспортування та використання ядерної зброї. Договір був прийнятий 7 липня 2017 року в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. При цьому, заборона багато в чому символічна — найсильніші ядерні держави світу не підписали Договір, стверджуючи, що ядерна зброя для них є чинником стримування зовнішніх загроз.